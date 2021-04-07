是否抵制北京冬奥　美称寻求与盟友讨论以协调一致

美国国务院发言人星期二指出，在有关北京冬奥会的问题上，美国正寻求与盟友和伙伴进行讨论，以采取协调一致的做法。

据美国之音报道，由于中国在新疆等问题上的人权记录，西方目前要求抵制北京冬奥会的呼声越来越高。一位共和党参议员星期二呼吁拜登总统提出在美国主办2022年奥运会。

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）当天在例行的记者会上被问到拜登政府有关冬奥会的计划时说，在这个问题上，美国的想法是“与世界各地的伙伴与盟友进行密切磋商”，协调行动。

当被问及美国是否正在与盟国讨论是否考虑联合抵制时，普赖斯说：“这是我们当然希望讨论的事情。”他补充说：“我们当然明白，采取协调一致的方式不仅符合我们的利益，也符合我们的盟友和伙伴的利益。”

普赖斯后来在一封电子邮件中澄清说，他指的是美国与盟友采取协调的做法，而不是说美国在具体讨论联合抵制的问题。

普赖斯在例行记者会后发出的一条推文中说：“正如我所说的，我们没有任何关于北京奥运会的宣布。2022年还有相当一段时间，但我们将继续与盟国和合作伙伴紧密协商，以确定我们的共同关切，并确定我们对中华人民共和国的共同态度。”

他在记者会上也表示，拜登政府尚未在这个问题上做出决定，但他对中国严重侵犯人权的行为表示关切，包括中国在新疆进行他所说的“种族灭绝”。

白宫今年2月表示，还没有就美国是否参加北京冬奥会的问题做出决定，称将寻求国际奥委会(IOC)的指导，但后者没有在这个问题上发表评论。

美国曾联合多国抵制了1980年莫斯科夏奥会，以抗议苏联军队入侵阿富汗。当时的美国总统卡特拒绝派遣美国运动员参加莫斯科奥运会。

2008年北京夏奥会开幕前也曾因为中国政府的人权纪录而响起过抵制呼声，但美国最终不仅派出运动员参加比赛，时任总统小布什还携家人、包括他的父亲前总统老布什出席了北京奥运会开幕式。

美国奥委会已表示不支持让美国运动员抵制北京冬奥会。美国奥委会主席莱昂斯（Susanne Lyons）3月10日在一个新闻发布会上说，抵制“只会伤害那些为了代表自己的国家参加那次比赛而把一生都投入训练的运动员们。”她说：“虽然我们永远也不能淡化中国在人权方面发生的事情，我们不支持运动员抵制。”

2022年冬季奥运会定于明年2月4日至20日在北京举行。