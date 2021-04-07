中国外交部回应牛轭礁船只：菲方应客观看待 停止炒作

中国外交部发言人赵立坚昨天就南中国海牛轭礁附近的中国船只问题指出，南海仲裁案仲裁庭所作裁决是非法的、无效的，中方不接受、不承认该裁决，并吁请菲方客观正确看待，停止无端炒作，避免对两国关系和南中国海和平稳定大局造成负面影响。

根据中国外交部网站消息，有记者就菲防长洛伦扎纳称中国“海上民兵渔船”仍在牛轭礁集结，并指中国船只在南中国海的持续部署、存在和活动侵犯菲主权、主权权利和管辖权一事提问。

赵立坚回答说，关于中方渔船在牛轭礁作业避风情况，之前已经作过详细介绍。牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，该礁及其附近海域向来是中方渔船的重要作业区和避风点，中方渔船在那里作业、避风合理合法。

赵立坚强调，南海仲裁案仲裁庭所作裁决是非法的、无效的，中方不接受、不承认该裁决，坚决反对任何基于该裁决的主张和行动。中方在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合国际法。菲方企图拿一纸非法无效的裁决来否定中方在南海的主权和权益，否定中国渔民在南沙传统渔场上千年生产作业的历史和权利，违反了包括《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》在内的国际法，这是不可接受的。

赵立坚还说，中国的有关渔船在有关海域作业、避风，这是上千年来一贯的做法。不知道为什么有关方面将中国渔民称为所谓“海上民兵”。这种说法别有用心，意图险恶。

他还说，既然有个别国家能把新疆发生的事情定义为“种族灭绝”、“反人类罪”，其把中国渔民指称为“海上民兵”也就见怪不怪了。这种拙劣的伎俩不会得逞，世人也都看得清清楚楚。

对于记者追问中方是否计划在牛轭礁维持永久存在，赵立坚称，中方没有这样的计划。