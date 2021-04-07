IMF上调中国今年经济成长预估至8.4%

国际货币基金组织（IMF）周二将中国2021年的增长预测上调了0.3个百分点，至8.4%，IMF首席经济学家戈皮纳特（Gita Gopinath）表示，这一增幅主要反映了美国刺激支出推动的对中国出口的外部需求。但她说，中国的消费者支出仍然滞后，增长主要是由公共投资推动。

据路透社报道，IMF也再次上调全球经济增长预期，预计今年全球经济将增长6%，是1970年代以来前所未见的增幅，这在很大程度上要归功于以美国为主的应对疫情的空前规模公共支出。

不到三个月前，IMF预计今年全球经济增长5.5%，今日上调预期很大程度上反映出美国经济前景迅速改善。IMF目前预计，2021年美国经济将增长6.4%，为1980年代初以来的最快增速。

这比IMF1月底预测的5.1%高出1.3个百分点，几乎是10月份预测增速的两倍。

戈皮纳特表示，上调增长预期主要是因财政支持增加，包括美国新出台的1.9万亿美元（2.54亿新元）援助计划、疫苗接种进程加快和经济活动继续调整以克服疫情限制。

戈皮纳特在新闻发布会上说:“尽管这场疫情的发展路径存在高度不确定性，但摆脱这场健康经济危机的途径越来越清晰。”

但她警告称，大流行仍远未结束，许多国家的新冠病例仍在上升。戈皮纳特说：“由于疫苗接种速度较慢、政策支持更为有限和更多地依赖旅游业的经济体表现不佳，不同国家之间和各国内部的复苏出现了危险的分化。”

对新兴市场经济体的预测虽然有所改善，但仍逊于发达经济体。IMF对新兴经济体的预期仅比1月份上调0.4个百分点，至6.7%，上调幅度为发达经济体上调幅度的一半。

IMF的预测若得以实现，2021年的全球经济增速将为1976年以来最快。去年全球经济录得战后最严重年度衰退，当时全球商业活动多次陷入几乎完全停滞的状态。IMF称，2020年全球经济萎缩3.3%，优于1月时预计的萎缩3.5%。

国际货币基金组织和世界银行的春季会议开始时发布的最新《世界经济展望》，反映出美国和世界其他许多国家前景分歧巨大，美国近期又祭出1.9万亿美元的疫情纾困措施。

德国、法国和日本等其他发达经济体的前景自1月份以来几乎没有改善。不过，主要由于美国经济前景好转，IMF将其对发达经济体增长的预期从4.3%上调至5.1%。

IMF表示，美国经济今年将与中国一样，国内生产总值（GDP）恢复到一年前疫情爆发前的水平之上。到2020年底，中国已恢复了所有失去的增长。

IMF强调，围绕前景的高度不确定性，改善很容易被几个因素中的任何一个阻碍，其中战胜疫情的成功位居榜首。

报告称:“若疫苗接种方面取得更大进展，预测可能被上调，但疫苗若对新病毒变种无效，可能导致大幅下调预估。”