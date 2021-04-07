小米新LOGO被嘲 雷军：看两年就习惯

中国智能品牌小米创始人雷军上月宣布，小米启动新LOGO，外框由方形变圆形。新LOGO由日本大师原研哉所设计，历时三年完稿。但不少网民认为新旧LOGO太相似，更觉得花费200万人民币（约40万新元）找名设计师设计完全不值，甚至建议雷军“报警”。

综合香港01和澎湃新闻报道，雷军昨天谈及小米换LOGO一事时坦言，刚开始他也不习惯新LOGO，但看了两年之后觉得“挺好的”，并大赞新LOGO“年轻、高级和时尚”。

小米在十周年发布会上宣布正式更换LOGO，从原有的正方形变成椭圆形。据悉，这个新LOGO找来国际级平面设计大师原研哉设计，创作历时三年，设计费用为200万人民币。原研哉也在发布会上为新LOGO发表长达五分钟的演说，解释创作灵感由来。

不过由于新旧LOGO差异太小，很多网民直言看出不有什么分别，笑称“上当了”、“雷总被骗钱了”。

雷军昨天在一场直播活动上回应外界对新LOGO的质疑。他说，有留意到在发布新LOGO后，网民认为他“被骗了”，甚至建议他“立刻报警”，但他觉得一个成熟的成功品牌，改LOGO只能小改。

雷军坦言，他三年前第一次看到设计稿的时候也有点不习惯，“大师跟我说，你看七天看习惯之后就好了，我真的看了七天，还是不习惯，后来一看看了两年，（到了）去年我觉得这个（新）LOGO还是挺好的。”

雷军认为，新LOGO有新气象，显得年轻、高级和时尚，所以又用了一年的时间“仔细修一修”，于今年3月正式发布。

据了解，小米新LOGO设计师原研哉一直活跃于设计领域，是日本设计中心（NIPPON DESIGN CENTER, NDC）的总设计师，1992年于NDC设立原研哉设计研究所。他曾设计长野奥运会开闭幕式节目纪念册、设计2005年爱知万国博览会官方海报等。自2002年起，原研哉担任无印良品的艺术总监，开始艺术指导工作。