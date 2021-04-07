曾安排下属买《平安经》的吉林厅官被双开

经吉林省委批准，吉林省纪委监委对吉林省应急管理厅（吉林省煤矿安全生产监督管理局）原党委书记、厅长（局长）霍云成严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予霍云成开除党籍、开除公职处分。

中央纪委国家监委网站引述吉林省纪委监委消息，经查，霍云成违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，违规安排下属购买、宣传《平安经》；违反中央八项规定精神，违规收受礼金，公车私用；违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实向组织说明问题，在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，向从事公务的人员赠送明显超出礼尚往来的礼金；违反工作纪律，不正确履行职责；违反生活纪律。利用职务上的便利和本人职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

通报指出，霍云成身为党员领导干部，理想信念丧失、组织观念淡漠，私欲膨胀，以权谋私，与不法私营企业主勾肩搭背，搞权钱交易，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据有关规定，经吉林省纪委常委会议研究并报吉林省委批准，决定给予霍云成开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，今年60岁的霍云成是吉林舒兰人，1981年9月参加工作，1985年3月加入中国共产党，硕士研究生学历。

从2000年9月至2008年1月，霍云成历任吉林省公安厅外管处处长、吉林省公安厅治安警察总队总队长；吉林省公安厅国内安全保卫局副局长、长春市公安局副局长、吉林省松原市市长助理、公安局局长；

2011年7月至2012年4月，霍云成历任吉林省白山市委常委；政法委书记，市公安局党委书记、局长、督察长；

2016年4月至2017年7月，霍云成担任吉林省政府办公厅党组成员、副秘书长；

2020年5月，任吉林省应急管理厅（吉林省煤矿安全生产监督管理局）党委书记、厅长（局长）。