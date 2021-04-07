新疆宣传部：助BBC拍培训画面 节目解说却与事实相反

新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长徐贵相近日受访时说，新疆欢迎外国记者进行实地采访，他本人就曾接待过英国广播公司（BBC）的记者团队并接受专访，但最后播出的内容却让他大跌眼镜。

据观察者网报道，徐贵相说，BBC来的时候，希望我们能做一些协助，我们征求他们意见问希望到什么地方去看，尽最大努力去协助，他们也讲了一些地方，我们做了很多安排，包括请他们看新疆反恐和去极端化的展览，去新疆伊斯兰教经学院，包括到教培中心以及和一些群众面对面地进行采访，这样的安排他们是很满意的，走的时候还说这种安排“超出了他们的想象”，比他原来设计的还要丰富，另外一点我们也没有对BBC的采访有任何干预的行为。

不过，徐贵相透露，BBC这个节目后来播放的是教培中心正常的教学生活的画面，但是配的解说词却是完全相反的，我认为这是矛盾的，而且是在欺骗观众认知，这个画面和他的介绍是完全是对不上号的，所以我认为这个节目做得不成功，他们严重歪曲了事实，因为新疆的真实情况根本就不是他所说的那样，作为一个国际知名的大牌媒体，他这么播出以后肯定对新疆是一个歪曲，也会严重误导国际舆论，但我相信世界上还有很多有识之士，他们都有自己的客观、理性、独立的判断。

徐贵相强调，有些人说我们不允许西方记者来新疆，这是不存在的，因为新疆是中国的开放地区，我们一直抱着非常热诚的、欢迎的态度，希望国外的媒体，包括西方的一些媒体都到新疆来看一看，从实际情况来看，有通过外交部等有关部门统一安排来新疆采访的，也有自己来参访的，不管是哪种渠道来的，我们都是非常欢迎的。