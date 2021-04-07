帕劳总统重申支持台湾：不会被任何国家欺压决定未来

帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps）说，帕劳不会被任何国家以欺压手段决定其未来，尤其是中国大陆。其中一个原因是基于北京官员对他说话的语气。

据法新社报道，52岁的惠普斯去年战胜一名倾向与北京加强关系的对手，当选总统。这个拥有约2万1000人口的太平洋小国是台湾仅剩的15个邦交国之一。虽然北京向帕劳施压，但惠普斯坚持立场不变。

惠普斯本周通过视频通话告诉法新社：“如果我们是坚持到最后的那个国家，那是因为台湾从一开始就与我们在一起。”他上周前往台湾签署帕台旅游泡泡。

惠普斯回忆说：“我与他们（北京）开过会，他们在电话中对我说的第一句话是：'你做的是非法的，承认台湾（是个国家）是非法的。你必须停止'。”

他指出，这就是他们（北京）使用的语气， “我们不应被告知我们不能与谁成为朋友。”

惠普斯还透露，在去年帕劳总统大选前夕，他经常会收到北京官员打来的电话，手机会响大约16次，“选举后，我没在接听他们的电话。”

帕劳在过去十年的上半段见证了中国大陆访客数量的爆炸性增长。但在2017年，中国大陆突然禁止旅行团出行，这是北京施加经济压力的常见举措。 惠普斯认为，这一决定适得其反，因为它提高了帕劳对中国大陆压力的意识。

惠普斯形容，这只是一种用诱饵的实力，他称中国大陆的立场是：你为我做这件事，你们就会得到另一些回报。

他认为，北京孤立台湾的努力，尤其是在疫情期间，只是加剧了国际社会对台湾的同情。

惠普斯说：“台湾是一个自由国家”“一个应该受到尊重的民主国家。”