去年中国起诉涉嫌网络犯罪人数增近五成

中国最高检统计数据显示，中国检察机关去年起诉涉嫌网络犯罪（含利用网络和利用电信实施的犯罪及其上下游关联犯罪）14.2万人，同比上升47.9%。

根据“最高人民检察院微信”公号消息，传统犯罪正加速向网络空间蔓延，特别是利用网络实施的诈骗和赌博犯罪持续高发，去年已占网络犯罪总数的64.4%。

随机诈骗与精准诈骗相互交织，冒充公检法人员诈骗、交友诈骗、退款诈骗、信用卡贷款提额诈骗、刷单诈骗等较为突出。为赌博网站“洗白”资金的“跑分平台”、非法收集公民个人信息的“流氓软件”、扰乱网络市场秩序的“恶意刷单”等案件层出不穷。

最高检披露，规模庞大的地下黑灰产业密切配合，为网络犯罪持续“输血供粮”，成为该类犯罪多发高发的重要原因。网络犯罪往往形成较为固定的犯罪利益链条：上游为犯罪团伙提供技术工具、收集个人信息等；中游实施诈骗或开设赌场等网络犯罪；下游利用支付通道“洗白”资金。

数据显示，有近四分之一的网络诈骗是在获取公民个人信息后“精准出手”，有针对性实施犯罪，侵犯公民个人信息已成为网络犯罪黑灰产业的关键环节。

另外，网络犯罪集团化、跨境化特征凸显，犯罪主体呈现低年龄、低学历、低收入的“三低”趋势，老年人与年轻人更易成为受害对象。

据悉，最高检去年成立惩治网络犯罪、维护网络安全研究指导组，统筹协调做好深化打击治理网络犯罪各项工作，全面加强惩治网络犯罪的研究和指导。

