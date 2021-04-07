调查：香港逾六成青年对就业前景悲观

疫情打击香港经济，失业率增高。九龙社团联会一项调查显示，逾六成受访青年对就业前景感悲观，近四成青年人认为失业主因是经济低迷，团体促政府增加青年人就业机会及配套，助青年就业。

根据《星岛日报》报道，九龙社团联会调查发现，有四成的受访青年表示，经济低迷是青年失业的主要原因；近三成半受访者表示对未来就业前景非常不乐观；近五成受访者对优化就业支援服务不满。

被问对政府政策的意见，有48.4%受访青年就政府提出的“特别．爱增值”计划感到满意；51.2%受访者对优化“持续进修基金”方面感到满意。

政府计划拨款66亿元（港元，11.3亿新元）创造约3.1万个有限时职位，调查指，近四成受访者认为对青年失业人士有帮助，大部分受访青年表示对本年度《财政预算案》的开创更多职位空缺表示“没信心”。

九龙社团联会青年委员会委员林德成指，香港失业率升高至7.2%，15至24岁失业率高达15.6%，失业人数达3.55万人，其中1.04万人属于应届毕业生，他认为，这些年青人均是“新鲜人”，缺乏工作经验和资历尚浅，在逆转的经济环境中找工较为困难，导致他们对香港的未来就业抱有不乐观的心态。

联会认为，政府应全面推动帮助青年本地及大湾区就业支援的政策，建议政府持续进修基金“加码”、增设更多类型的就业职位空缺、推出更多“先聘请后培训”计划的行业选择、放宽“指定研究院修课课程奖学金计划”、开展更多大湾区实习计划及内地就业支援服务，以及举行更多大陆就业招聘会等。