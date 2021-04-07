台汉光演习连续两年未邀美军参与

台湾国防部今天（7日）公布“汉光37号”演习期程，军方将于4月23至30日实施电脑兵推、7月12日至16日进行实兵演训。因冠病疫情影响，连续两年未邀请美军参与。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，台湾国防部作计室联合作战处处长林文皇在记者会上表示，电脑兵推将于4月23至30日进行，每天连续24小时，以“复合式兵棋推演”方式实施，并以最严苛的敌情威胁景况，由攻击军模拟敌犯台各种可能行动，设计演习想定，藉“JTLS电脑兵棋系统”，并用议题研讨方式，实施防卫作战推演与验证。

实兵演习方面，林文皇表示，演习依敌武力犯台可能行动为想定，演练“战力保存、整体防空、联合制海、联合国土防卫”等作战进程，将于7月12日至16日在台湾海、空域及本、外(离)岛地区，执行三军联合防卫作战实兵操演，验收部队作战训练成效，精进军队整体防卫作战能力。

战备跑道战机起降方面，林文皇说，实兵演习将执行佳冬战备道战机起降，2011年“长青12号演习”时曾规划佳冬段起降，但当时因大雨造成路面湿滑且能见度不佳，安全考量下改为低空掠过，因此7月若成功执行佳冬段起降，将是首次有战机降落佳冬战备跑道。

报道称，考量敌情威胁，军方今年也将后备战力验证视为重点。去年受疫情影响，约动员1000余名后备军人，疫情获控制后，今年进一步动员8000余名后备军人参与演训。

国安单位原计划今年让海巡新成军的安平舰在操演中实施雄二反舰导弹试射，但据了解，因平战模组系统仍待验证，今年暂不实施，安平舰仍将参演三军联合制海作战操演。

此外，台湾国防部表示，今年因疫情管控考量，将连续第二年不邀请“美军观摩团”抵台参与，但将邀请AIT驻台联络事务组或安全合作组人员参与兵推，邀请尚未发出。

