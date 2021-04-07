蔡英文：改革台铁势在必行 提出三大方向

台铁太鲁阁列车日前在花莲发生事故造成重大死伤，身兼民进党主席的台湾总统蔡英文今天（7日）强调，改革台铁势在必行，这是台铁的责任也是政府的责任，并提出三大改革方向。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今天在民进党中常会前率全体中常委为太鲁阁号意外事故伤亡者默哀祈福并发表谈话。

蔡英文说，2018年普悠玛事故后，隔年1月行政院针对台铁改革提出144件事项，经两年时间已处理109项，剩下的多是需要一些时间处理的项目，一定会逐步完成。

她强调，目前最主要工作是彻底解决台铁组织文化问题，必须强化台铁内部组织功能调整，例如加强运工机电四大系统横向整合功能，改变层层上报再层层下达的处理模式，还有很多人提出的台铁施工安全管理意识和标准，一定要全面检讨。

蔡英文表示，第二是要努力解决台铁长期亏损的财务，庞大财务负担不仅打击员工士气，也让营运效率安全都出问题，这些问题不解决，任何改革方案都可能造成很大的阻力。

她还说，当台铁营运可以做到良好管理，提升安全要求，并改善财务困境，才有更大的空间和弹性来讨论最适合台铁永续经营的模式。

蔡英文最后表示，在改革看到成果以前，难免被质疑，但请大家不必怀疑政府改革的决心，改革台铁政府责无旁贷。

4月2日早上9时28分，太鲁阁号列车在花莲隧道撞上从斜坡滑落的工程车，造成多节车厢出轨、变形和卡在隧道中。

据台湾铁路管理局公布，意外已酿成50死、211人伤，堪称台湾73年以来最严重的火车意外。