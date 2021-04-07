钟南山呼吁应坚决接种疫苗

中国工程院院士、钟南山日前受聘厦门大学杰出访问教授，他昨天应邀在学校作学术讲座时指出，中国改革开放，一定要向全世界开放，届时所有国家冠病接种得都很好了，中国反而是无免疫的，那是很危险的。他呼吁大家在疫苗接种方面应非常坚决。

综合中新社和“央视频”报道，钟南山当天在厦门大学100周年校庆活动上作题为《新冠防控策略与疫苗研发》的讲座。他表示，接种冠病疫苗是应对接下来经济开放的必然要求。

“一些人认为没有必要接种新冠疫苗，中国的环境太好了。”钟南山表示，环境好有个前提，目前中国对境外输入有非常严格的控制，但不能永远这样；中国改革开放，一定要向全世界开放，届时所有国家冠病疫苗接种得都很好了，中国反而是无免疫的，那是很危险的，所以“我们在接种疫苗方面也应该非常坚决”。

钟南山认为，冠病病毒的变异给疫苗有效时间带来不确定性，给接下来的防疫工作带来了挑战。一方面病毒毒株的变异会导致疫苗失效，另外一方面，病毒变异也影响抗体治疗的效果。

“除了用疫苗预防以外，目前治疗新冠最有效的办法就是多个单克隆的抗体，但病毒株的突变也有可能会降低抗体治疗效果。”钟南山表示，疫情防控一直在面临着一个接一个挑战，所以更需要全世界合作起来。”

籍贯为福建厦门的钟南山还回忆道，第一次到厦门大学是在1948年，和父母坐了近五个小时的飞机。“我对厦门大学比较熟悉是在1978年，我有机会参加全国科学大会，我的一个同学是陈景润的同窗，对陈景润、对厦门大学充满尊敬之情。”。

“欣逢盛世，当不负盛世。同学们现在是很好的时候，有很好的学习机会。”钟南山勉励厦大学子，不单要有理想，还要有梦想；不单对自己有要求，还要有追求；不单要有志气，还要争气；不单有热情，还要有激情。

厦门大学党委书记张彦当天为钟南山颁发了厦门大学杰出访问教授聘书及南强学术讲座纪念牌。

