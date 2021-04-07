胡锡进：对中日改善关系无需再抱不切实际的预期

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天发文说，中国人无需再对中日改善关系抱不切实际的预期了。中国不可能把日本“拉过来”，我们将不得不面对一个配合美国打压中国的日本。

胡锡进说，日本只惧实力，美国人确实把他们打怕了，日本是美国最大的盟国，也是它最温顺的盟国。当美国要求盟国在中美之间选边站时，它很像是最不敢抗拒的那一个，它的外交独立自主性比韩国差多了。

另一方面，中日关系的恶化比中美关系恶化会更有底线，这是因为中国已经强大起来，GDP已经接近日本的三倍，成为后者的第一大出口国。日本经受不起与中国高强度的战略对抗，即使它“恨”中国，行动上也要有所收敛。

胡锡进说，日本外相茂木敏充在与王毅通话时虽然提新疆、香港问题，但它属于跟随合唱式的，而且是在外交和舆论层面搞小动作，迄今没有像欧盟那样对新疆实施象征性制裁。

胡锡进认为，中国无法把日本“拉过来”，但是把它“拉住”，不让它像澳大利亚一样放肆，是可以做到的。而且中国用不着哄它，只要我们继续正常与日本扩大经贸合作，与俄罗斯、朝鲜、韩国都保持友好关系，就能“拉住”它。

至于中日之间的钓鱼岛等冲突，胡锡进认为中国既无需进一步强化它们，也无需退让。“要清楚，日本这样的国家是哄不过来的，它会得寸进尺。我们与日本打交道的最好策略是按原则来，保持稳健。”

胡锡进还说，中日吵归吵，骂归骂，只要日方继续在外交和舆论层面上折腾事，中国就不妨也让这些纠葛和恩怨停留在这些层面上。中日关系的两大实质是安全和经济，安全的绳索主要由美国拽着，经济的纽带则逐渐朝着中国方向偏移。中国人要相信时间，时间会让经济的纽带最终压倒安全的绳索。

胡锡进还指出，钓鱼岛决非中日的根本性冲突，它是两国综合关系的风向标和试金石。钓鱼岛问题激化，一定是两国关系的其他方向出了问题，日本近来大肆炒作钓鱼岛之争，其实它是想让中国对它做战略让步。钓鱼岛是中日关系的一个制高点，东京寄希望于中国面对美国压力，会用更大力度“拉拢它”。

“然而日本人想错了”，胡锡进说，中国致力于中日长期友好，但也是有原则的国家，无原则则大国无以立，“还是把机会主义留给他们日本人独享吧。”