下午察：中国与菲土两国关系又现波折

被菲律宾称为其专属经济区的牛轭礁（Whitsun Reef）近日出现数百艘中国船只，引发中菲两国关于南中国海（中国称南海）主权问题的新一轮争端。另一边，因为推特上涉及新疆问题的言论，土耳其外交部召见了中国驻土大使。

在中美对抗的大环境下，中国近期通过外交努力扩展朋友圈。在3月下旬的中东之行，中国国务委员兼外长王毅访问了包括土耳其在内的六个国家；本月初，王毅又在福建会见了包括菲律宾在内的亚细安四国外长。

不过，南中国海主权问题和新疆民族宗教问题由来已久，分别是菲律宾和土耳其的重大关切问题，从近日事态发展看来，由于这些长期问题的存在，中国与菲土两国的友谊恐怕不会一帆风顺。

牛轭礁的中国船只

据《纽约时报》报道，从3月开始，大约有220艘中国船只停泊在牛轭礁附近，菲律宾西部海域国家特遣部队上周三（3月31日）发表的声明称，截至3月29日，仍有45艘船只滞留在牛轭礁。

3月23日牛轭礁的卫星照片。今年3月曾有220艘中国船只停泊在该礁附近。 （MAXAR TECHNOLOGIES 卫星图片）

菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）称，这些“海上民兵渔船”的存在是公然挑衅。

另据路透社报道，菲律宾总统杜特尔特的法律顾问帕内若（Salvador Panelo）本周一（5日）也发布声明称，中国船只长期集结在菲律宾专属经济海域，为双边关系带来不必要的紧张，并“可能引发两国都不愿发生的擦枪走火”。帕内若说：“我们可以就共同关切的议题和双边利益进行协商，但别搞错，我们的主权不容谈判。”

牛轭礁是一个名为九章群礁的环礁的一部分，距离菲律宾岛屿巴拉望岛约175海里。菲律宾、中国和越南都声称，该环礁位于本国的专属经济区内。

中国外交部发言人赵立坚周二（6日）回应说，牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，该礁及其附近海域向来是中方渔船的重要作业区和避风点，中方渔船在那里作业、避风合理合法，将中国渔民称为所谓“海上民兵”，这种说法别有用心，意图险恶。

赵立坚称，2016年南中国海仲裁庭所作裁决是非法的、无效的，中方不接受、不承认该裁决。他并吁请菲方客观正确看待（中国渔民在南沙传统渔场生产作业的历史和权利），停止无端炒作，避免对两国关系和南中国海和平稳定大局造成负面影响。

菲律宾夹在中美之间

《纽约时报》的报道指，菲律宾越来越依赖与中国的贸易，而且在抗击疫情的过程中，也越来越依赖中国的慷慨。

首批来自中国的冠病疫苗本周一高调运抵马尼拉。按照计划，5月前将有多达400万剂中国疫苗送至菲律宾，其中一些是捐赠的。中国驻菲律宾大使黄溪连周一就出席了疫苗的抵达仪式，随后会见了杜特尔特。

上周五（2日），中国外长王毅与菲律宾外长洛钦也在福建南平举行了会谈。

中国外长王毅上周五（2日）与菲律宾外长洛钦在福建南平举行会谈。（中国外交部网站）

据中国外交部网站报道，王毅说，中方愿同包括菲律宾在内的亚细安（中国称东盟）国家一道，全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，加快推进《南中国海行为准则》磋商，在分歧问题上互不示强，彼此照顾，维护好南中国海局势稳定和双方关系发展势头。

洛钦则感谢中国为菲律宾抗击疫情提供的支持，特别是援助和提供疫苗。他并希望加快推进《南中国海行为准则》磋商，共同维护南中国海和平稳定。

牛轭礁停船事件，给近来向好的中菲关系又蒙上一层阴影。《纽约时报》引述分析人士的观点认为，中国无视菲律宾的主张，反映出杜特尔特“讨好北京的努力失败了”。

彭博社则引述美军太平洋司令部联合情报中心前主任舒斯特（Carl Schuster）的观点认为，中国使用商业渔船相当于一种“灰色地带”策略，其实是一种试探，看看拜登政府对这类动作会否采取任何行动。

美国方面，白宫国安顾问沙利文3月31日与菲律宾国家安全顾问艾斯毕伦（Hermogenes Esperon）通电话时说，美菲将继续密切合作来因应南中国海的各项挑战。

沙利文强调，美国“与菲律宾盟友站在一起，维护基于规则的国际海洋秩序”。双方还重申了《美菲共同防御条约》在南中国海的适用性。

此外，美国海军“罗斯福”号（USS Theodore Roosevelt）航母打击群本月4日经由马六甲海峡进入南中国海。这是该航母今年第三次进入南中国海活动。

《纽约时报》分析认为，南中国海跟台海一样，有可能成为中美之间日益加剧的对抗中的又一个导火线。

中国大使因回应涉疆言论被土耳其外交部召见

在中菲关系发生波折的时候，中土关系也出现了微妙的变化。因为新疆问题，土耳其外交部周二召见了中国驻土大使刘少宾。

综合路透社和土耳其官方通讯社阿纳多卢通讯社报道，事件的起因是土耳其反对党领袖梅尔轴（Meral Aksener）与安卡拉市长亚瓦斯（Mansur Yavas）此前在推特上就涉疆问题表达观点。

这两人在推特上纪念他们所称的“新疆暴动”（1990年4月5日至6日新疆巴仁乡发生的东突分子围攻当地政府事件）31周年。梅尔轴称：“我们不会对他们被迫害和殉难保持沉默。”亚瓦斯则写道：“我们仍能感觉到1990年大屠杀带来的痛苦。”

中国驻土耳其大使馆6日在推特上发文回应称：“新疆维吾尔自治区是中国领土不可分割的一部分，这是国际接受而且不容争辩的事实。”

中国大使馆又在另一条推特中写道：“中方坚决反对任何势力以任何方式挑战中国的主权和领土完整，我们对此予以强烈谴责。”声明也称：“中国保留作出回应的合法权利。”

中国驻土耳其大使馆6日在推特上回应涉疆问题。（中国驻土耳其大使馆推特）

在上述两则推文中，中国大使馆都“@”了梅尔轴与亚瓦斯的账号，表示是回复他们的推文。

中国驻土耳其大使馆的推特下，已有超过1万条留言，不少土耳其网民对中国的新疆政策展开批评。中国使馆则又转发了外交部发言人华春莹涉疆问题的一则推文，里面写道“恐怖主义就是恐怖主义”（Terrorism is terrorism.）

中土友谊仍存变数

作为美国的盟友、北约成员国，土耳其和美国的关系近年却出现了问题。美国国务卿布林肯上任之初曾说，土耳其的行为不像美国的盟友。

美国政府去年底以土耳其购买俄制S-400防空系统为由，宣布对其实施制裁。

与此相对，土耳其和中国的关系却呈上升态势。

在新疆的民族与宗教问题上，土耳其一直扮演关键角色。因为维吾尔语和土耳其语同属突厥语族，中国的新疆政策备受土耳其关注。但近年来，土耳其政府在新疆问题上的态度有缓和之势。

德国《法兰克福评论报》去年9月以《不断升温的土中关系》为题，报道了北京对土耳其规模庞大的投资计划。文章写道，受疫情等原因的影响，土耳其总统埃尔多安的扩张战略以及崛起梦想受到沉重打击，经济也出现了严重下滑。对于深陷危机的埃尔多安来说，来自中国的资金无异于雪中送炭，使其度过了难关。

文章分析指，中国的“一带一路”计划为土耳其注入了资金，而中国则获得了一个通往欧洲的门户，从而获得更大的地缘政治影响力和资本操控能力。

在疫情中，中国向土耳其提供了大量疫苗，并在该国进行科兴疫苗的三期临床试验。包括埃尔多安本人在内的土耳其官员接种了科兴疫苗。

土耳其总统埃尔多安1月14日在首都安卡拉接种中国科兴公司研发的疫苗。（新华社）

上个月底，中国外长王毅展开访问中东六国之行。在3月25日同土耳其外长查武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）举行会谈时，王毅说，中国将支持土耳其抗击疫情，“直到取得彻底胜利”。

王毅同时强调，新疆问题的实质是反暴恐、反分裂问题，并希望土耳其在事关中国核心利益和重大关切问题上，继续给予中国理解和支持。

香港《经济日报》的评论认为，中国打“中东牌”是为了突破美国的围堵，王毅中东行的重要意义，并不止于扩大地缘影响力、推动“一带一路”倡议，而是有更深一层的考量：联合与美国有矛盾的国家，让它们变成中国的朋友，布置应对美国的棋局。

不过，最新的涉疆推文事件显示，新疆问题仍然敏感，中国与土耳其的友谊依旧存在变数。

长期问题阻碍中国巩固“朋友圈”

拜登政府上台后，中美之间的竞争态势并未发生根本性改变。中美阿拉斯加会谈的不欢而散，使得中美对抗的形势更趋明显。

美国联合盟友，在新疆、亚太地缘政治等问题上向中国施加压力。中国也开展外交应对策略，努力扩大自己的“朋友圈”，以破解美国的围堵。

中国与菲律宾和土耳其的关系升温很有代表性。中国抓住了这两国经济的不景气、对冠病疫苗的需求、同时又与美国关系出现裂痕的机会，通过经济援助、提供疫苗，推动了关系的发展。

中国虽然也试图通过关系的增进，来缓解在新疆、南中国海问题上面对的压力，但最近出现的摩擦显示，对于像这样长期存在的、对双方都属重大关切的议题，其复杂性和出现变化的可能性不可低估。

另外，中国在与“新朋友”处理这类复杂敏感问题时，是依靠自身在关系中的优势地位展示强硬立场，还是应该采取更灵活的方式，也值得思考。

短期的机遇带来朋友，但长期存在的问题或阻碍友谊进一步发展。中国扩大和巩固“朋友圈”之路，道阻且长。