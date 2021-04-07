曾国卫：组织或煽动投白票某程度等同操纵选举

香港政制及内地事务局局长曾国卫今天（7日）表示，组织或煽动投白票、废票有机会影响选举结果，某程度等同操纵选举，政府会研究规管。

据香港电台网站报道，民建联议员梁志祥在立法会一个会议上问及，社会上有人认为投白票可能涉及触犯宣誓条例，也有人认为属于投票自由，关注日后如果有立法会议员或区议员呼吁市民在选举中投白票，是否违反法例。

曾国卫回应说，根据人大常委会修改后的《基本法》附件一和附件二，有条文明确指出，特区政府要采取措施依法规管选举操纵及破坏行为，认为市民个人可以选择投票或不投票。

但他指出，如果有人组织或煽动投白票或投废票，某程度上是尝试操纵，令选举结果有可能改变，目前法例上未必可以完全规管有关的操纵行为，当局会研究是否规管，以符合修改后的《基本法》附件要求。

另外，港府提出修例完善公职人员宣誓安排，包括引入区议员须宣誓的规定，民建联议员刘国勋及热血公民郑松泰关注，区议员在修例通过及被裁定丧失资格前主动辞职，薪酬是否会被追讨。

政制及内地事务局常任秘书长邓忍光说，条例没有作出说明，民政事务局正研究有关机制处理，区议员如果被律政司质疑违誓，挑战议员资格，期间会被暂停职务，但不会被视为缺席，以保障有关人士的权益。

