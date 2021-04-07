习近平同默克尔通话 吁欧盟战略自主

在中欧关系陷入低谷之际，中国国家主席习近平今天（4月7日）与德国总理默克尔通电话，强调中欧关系面临新的发展契机与各种挑战，他表示，希望欧盟独立作出正确判断，真正实现战略自主。

据新华社报道，习近平是应约同默克尔通电话。新华社引述习近平说，去年我们多次沟通，为中德、中欧关系发展发挥了重要引领作用。中德、中欧加强合作，能够办成有意义的大事。希望德方、欧方同中方一道作出积极努力，维护和推动中德、中欧合作健康稳定发展，为这个多变的世界增添更多确定性和稳定性。

他也说，中德务实合作克服冠病肺炎疫情影响及其他因素干扰，稳中有进，中国连续五年成为德国全球最大贸易伙伴，体现了中德合作的韧性和潜力。希望双方本着相互尊重、互利共赢精神，统筹推进中德各领域合作，这有助于为中欧合作和重振世界经济增添信心和动力。中国正在积极构建新发展格局，在依靠自身力量发展的同时坚持对外开放，积极参与国际分工合作。中方愿同包括德国企业在内的各国企业共享中国新一轮开放发展带来的机遇。希望德方保持开放，为两国企业扩大互利合作创造更多便利。双方应以明年中德建交50周年和北京冬奥会为契机，推进科技、教育、文化、体育等领域交流。

习近平也强调，当前，中欧关系面临新的发展契机，也面临着各种挑战。关键是要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调，相互尊重，排除干扰。中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立作出正确判断，真正实现战略自主。中方愿同欧方一道努力，协商办好下阶段一系列重要政治议程，深化和拓展各领域务实合作，在气候变化等全球治理问题上加强沟通，共同践行多边主义。

他也说，疫苗是用来防病救人的，中方反对将疫苗政治化或搞“疫苗民族主义”，愿同德方在内的国际社会一道，促进疫苗公平合理分配，支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情作出贡献。

新华社引述默克尔表示，欧方在对外关系方面坚持自主。当今世界面临很多问题和挑战，更加需要德中、欧中合作应对。欧中加强对话合作，不仅符合双方利益，也对世界有利，德方愿为此发挥积极作用。德方重视中国“十四五”规划，期待这将为德中、欧中合作带来新的重要机遇。德方愿同中方一道筹备好新一轮德中政府磋商，尽快恢复人员往来，加强抗疫、气候变化、生物多样性等领域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互认证等问题同中方保持沟通。德方愿为昆明生物多样性大会取得成功作出贡献。

此前，在美国的反对下，中国与欧盟去年底完成了具坐标意义的中欧全面投资协议的谈判。然而，随着中美关系在美国总统拜登就职后不见好转，以及新疆问题在国际舆论上更为突出，欧盟在3月底与美国、英国和加拿大协调行动，宣布对涉嫌在新疆侵犯维吾尔族人权的中国官员实施制裁。中国迅速宣布对欧洲10名个人和四个实体实行制裁进行还击，欧洲议会随后取消了一个有关中欧投资协定的审议会，中欧投资协议能否落实顿生变数。

