罗冠聪称已获英国批出庇护申请

身处英国的前香港众志主席罗冠聪在社交网站说，早前已接获英国内政部通知，他的庇护申请获批。

罗冠聪在面簿（facebook）引用英国内政部的批文说，他符合根据1951年日内瓦公约下对于难民地位的定义，已被视为难民以及按照移民法下获批庇护，获得在规定时间内逗留英国的许可。

罗冠聪表示，申请历时约四个月，多次与英国难民审批机关会面。在他的个案中，基于他曾面对的政治案件，以及在国安法下被通缉，诸多证据显示他是因政治迫害而被迫离开家园，，且在可见将来无法回国。

他还表示，他的审批状况“并不代表大多手足所面对的处境，他们的个案不一定获媒体关注从而有新闻佐证”，他希望自己的个案能让英国内政部更了解香港复杂的政治局势，并尽量给予其他人一定的酌情权，在不损害难民申请的门槛准则下，确保“受逼害的抗争者能逗留在安全的地方”。

罗冠聪去年12月底宣布向英国申请政治庇护的决定，他当时在面簿说，英国在政治庇护审批方面严谨且门槛高，他和其他申请者都会走相同的程序，了解当中的繁复及问题，这个经历将让他更能向英国政府就如何便利香港人提供意见，并再次透过自身个案引起英国政界上下对香港流亡者的关注。

罗冠聪2016年当选香港立法会议员，但后因宣誓风波丧失议席，去年7月证实他已在《香港国安法》生效前离开香港，流亡英国。

香港警方去年7月31日以罗冠聪涉嫌“煽动分裂国家，勾结外国或境外势力危害国家安全”、违反《香港国安法》对他发出通缉令。