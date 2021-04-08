白宫否认联合盟友抵制北京冬奥会

白宫发言人普萨基（Jen Psaki）在记者会上说，美国没有在与盟国讨论对2022年北京冬季奥运会的“任何联合抵制”。

据彭博社报道，普萨基周三说：“我们没有与盟国及合作伙伴讨论过、也没有在讨论任何联合抵制。”

他说：“我们当然与盟友和合作伙伴在各个层面保持密切协商，以确定我们的共同关切并敲定一致的方针，但眼下没有关于改变北京奥运会计划的讨论。”

她做上述表态之前，美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）周二曾表示，北京冬奥会“是我们当然希望与盟国讨论的一个领域”，而且有关对话“正在进行之中”。

普赖斯的说法进一步加剧了全球最大两个经济体之间本就紧绷的关系，尽管国务院高级官员后来表示，美国尚未与任何其它国家讨论联合抵制的问题。

中国外交部迅速做出了回击。发言人赵立坚周三在北京对记者说，将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。

他说：“包括美国奥委会在内的国际社会不会接受”，”我们有信心与各方一道，将2022年北京冬奥会办成一届非凡、卓越的奥运盛会。“

尽管国际奥委会坚持体育和政治分开的立场，但从1936年纳粹德国时期的柏林奥运会到2008年北京奥运会，几十年来奥林匹克运动经常受到复杂国际事务和各类争议的干扰。

目前尚不清楚抵制在国际社会能得到多少支持。冷战期间的抵制对当今的政局几乎没有影响，而国际奥委会当前的重点是办成已推迟的日本夏季奥运会。

