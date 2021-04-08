拜登：与中国的竞争不能等

美国总统拜登周三以强烈措辞呼吁企业界为他提出的2万亿美元（2.68万亿新元）基建计划出钱买单，但同时暗示他愿意协商企业加税幅度应该多大。

据路透社报道，他对记者说：“我愿意协商，但我们一定得为这个计划出钱。”

拜登一周前提出基建计划，一些关键项目被共和党、大型企业、甚至部份民主党同党议员的强烈反对。这项计划必须获得国会通过才能实现。

拜登表示，他不能接受赋税及基建支出毫无改变，并称如果美国无法进行他提议的这些投资，美国作为世界霸权的地位将面临中国的威胁。

拜登反问道：“你觉得中国在数字基建、研发方面的投资会拖拖拉拉的吗？”“我向你保证。他们一刻都没多等。但他们正指望美国民主制度会动作太慢、太受限、太分歧，导致美国赶不上他们。”

他补充说：“我们承受不起去证明他们是对的。”

拜登计划以八年时间投资于造桥铺路、翻新房舍、扩大宽频网络连结、老人照护、向制造业提供融资、以及建设高速铁路。

拜登曾表示该计划长期内不会增加国家债务，所需资金的最大来源是将特朗普政府2017年减税时制定的企业税率由21%调高至28%。

政府周三公布了更多关于企业税计划的具体细节，其中还包括上调企业海外营收税率、对企业向投资者报告的获利课征一项新的最低税率、并提供资金以增加美国国税局执法官员。

财政部表示，这项被称为“美国制造税收计划”的努力，将可在15年筹集到2.5万亿美元。

企业游说团体和共和党对拜登计划所提议的资金筹措方式予以严厉抨击。