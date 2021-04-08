澳贸易部长回应中国大使警告：国家利益不容商榷

澳大利亚贸易部长丹特汉（Dan Tehan）表示，澳政府将维护国家主权和国家利益。这回应了中国驻澳大使对于堪培拉如果跟风制裁中国，中国将予以反击的警告。

据彭博社报道，丹特汉周四接受电视采访时说：“我们已经明确表示这一点不容商榷，但这并不意味着我们不能建立富有成效的双边关系。好朋友之间能够进行非常困难的对话。”

丹特汉试图强调澳中经贸关系的重要性，希望以此来抵消政治紧张局势加剧带来的不利影响。

他说：“这（澳中经贸关系）帮助了中国数以百万计的人摆脱贫困，也帮助我们发展了经济，因此我们认为我们可以建立具有建设性的双边关系，”

他说：“但是建设性的关系将建立在我们维护主权和国家利益的基础之上。对此我们已经表达得十分清楚。”

由于有报道称新疆存在强迫劳动，中国与西方的局势陡然紧张，这促使一些国家对中共官员实施了制裁。北京则否认了针对其侵犯维吾尔族人权的指控，斥之为出于政治动机的世纪谎言。上个月末，中国宣布对美国和加拿大一些个人及实体采取反制措施，更早之前已对英国及欧盟人士实施了报复性制裁。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在3月23日与新西兰外长发布的联合声明中说，澳政府对有关新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族人权遭到侵犯的报道“严重关切”，并对美国、加拿大、英国和欧盟采取的措施表示欢迎。

中国驻澳大使成竞业周三表示，对于干涉中国内政的行为，中国将会作出反击。“任何国家都不要幻想中国只会吞下别国干涉中国内政的苦果。”

自去年4月澳总理莫里森呼吁允许独立调查人员进入武汉、调查冠病起源以来，澳大利亚与其最大贸易伙伴的关系就急转直下。此后，北京对包括煤炭、葡萄酒、大麦在内的澳大利亚商品采取了一连串贸易行动。