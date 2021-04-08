京东拟成立金融控股公司 以满足监管要求

知情人士透露，京东科技计划成立一家金融控股公司，以遵循中国金融科技行业的监管规定。

据彭博社报道，知情人士说，京东科技计划进一步将科技业务与金融业务剥离，新成立的金融控股公司将接受相关的行业监管，满足资本充足率等方面的要求；京东科技亦在评估过往的并购交易，并考虑退出至少部分投资项目。

知情人士并称，在这个重组过程中，不可避免有裁员的情况发生。上述人士因未被授权对外发表评论而不愿具名。京东集团代表未立即回复寻求置评的请求。

京东科技的前身是京东数科。今年年初京东宣布将AI、数据、物联网和云业务放在新成立的京东科技子集团，原京东数科CEO李娅云出任京东科技子集团CEO。京东数科于去年9月份申请上海科创板IPO。然而上交所科创板4月2日公告，京东数科因发行人和保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其上市审核。

去年下半年以来，中国对金融科技公司的监管环境明显收紧，不仅蚂蚁集团高达350亿美元（469.35亿新元）的IPO计划去年底被监管机构突然叫停，且接连出台新规要求互联网金融公司也必须具有足够的资本金，并接受金融行业的严格监管。知情人士亦于去年末就透露京东数科2021上半年上市的目标看起来很难实现。

今年2月下旬，中国银保监会就要求商业银行与合作机构共同出资发放贷款时，单笔贷款中合作方出资比例不低于30%，且商业银行参与合作出资的放贷余额上限为全部贷款50%。此外，监管层据悉还考虑收紧上海科创板企业上市标准，提升像蚂蚁集团这样的金融科技企业的上市门槛。

京东数科此前公布的招股说明书显示，该公司在2020年上半年实现收入103亿元（人民币，21.09亿新元）。其中，被称为“金条”和“白条”的消费信贷业务约占其销售额的四分之一。

截止周四上午10时25分，京东集团在香港股市报321.60港元（55.41新元），下跌0.8%; 恒生指数涨0.52%。

20210408(PubDate)

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