美舰第四度穿越台海：非针对其他国家

美国海军勃克级神盾驱逐舰麦凯恩号（USS John McCain，DDG 56）7日航经台湾海峡北驶。被问到这次航行是否为回应中国大陆在台海附近的行动，美国国防部发言人柯比（John Kirby）7日在记者会上说，美国在全世界执行自由航行任务，不为回应特定事件，或是其他国家的特定行动。

据联合网报道，柯比说，美国在全球执行自由航行任务所传递的讯息是，美国强烈相信国际法，所有国家据此享有航行与飞行的自由；海上自由不专属于鱼和冰山，这是执行这些任务的目的。

中共东部战区新闻发言人张春晖表示，美舰此举向台独传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，陆方对此表示坚决反对。对此，第七舰队发言人莫姆森（Reann Mommsen）透过电邮回覆记者询问表示，麦凯恩号依据国际法在台海例行过境，展现美国对自由开放印太区域的承诺。

莫姆森表示，麦凯恩号自南中国海航经台海，前往东海，这是美国海军依据国际法行之有年的做法；美国海军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。

这是美国总统拜登今年1月20日就任以来，美国海军第四度派遣军舰通过台海，前三次分别为2月4日的麦凯恩号、2月24日的勃克级驱逐舰魏柏号（DDG 54），及3月10日的勃克级驱逐舰费恩号（USS John Finn）。

