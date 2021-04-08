“中国不参加也可以” 多名国际科学家呼吁再查疫源

来自欧美、澳大利亚和日本的24名国际科学家与研究员周三发表公开信，指世界卫生组织与中国所作的冠病溯源调查报告未对疫情源头提供可信的答案，因此需要进行更严格的调查，就算没有中国参与也可以。

上周公布的报告称，导致冠病疫情的SARS-CoV-2病毒最可能的传播途径涉及中国和东南亚的蝙蝠和其它野生动物，几乎排除了病毒从实验室泄露的可能性。

据路透社报道，24名国际科学家与研究员在信中说，上述研究结论是根据中国方面没有公开的研究，而关键记录和生物样本“仍无法获得”，并指世卫与中国的联合调查受政治干预。

起草公开信的美国智库“大西洋理事会”资深研究员孟天行（Jamie Metzl）说，“他们的出发点是，让我们做出尽可能多的妥协，以从中国那里获取一些最起码的合作。”

孟天行说，或须执行“B计划”，在没有中国参与的情况下，“尽可能以最具系统性的方式”展开调查。 他也说，中国应该披露信息，以推翻“病毒由实验室洩漏”这一假设。

孟天行，中国有实验室记录病毒数据，“事实上各类科学家正在做这项工作，但我们无法接触到任何这些资源或他们当中任何一个人。”

世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanon Ghebreyesus)上周表示，中国没有提供一些数据。但联合专家组中方组长梁万年否认了这一说法，并似乎排除在中国进一步开展联合调查的可能。他说，应将关注焦点转移到其它国家。