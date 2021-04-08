中国买走近四分之一瑞士腕表 成全球第一

高端腕表在中国已悄然走红。中国每年平均进口机械表约230万只，贡献近七成进口额。2020年瑞士手表出口国家、地区中，香港、中国合计占总出口额约24%，排名第一。

据界面新闻报道，中国海关总署数据显示，2016年至2020年，中国机械手表进口量由205万只增长至249万只，五年累计上涨21.46%。截至2020年，机械手表在手表总进口数量中占比约10.14%，较2019年增长2.53个百分点。

从进口势头上看，自2017年起，机械手表进口数量已持续4年同比上涨，最高涨幅12%。在疫情爆发的2020年，电动手表进口数量较2019年减少26.1%，机械手表进口仍持续上涨。

进口数量仅占10%的机械手表，却贡献近七成的进口额。2014年至2020年，机械手表进口额由87.31亿元（人民币，下同，17.88亿新元）增长至182.19亿元，七年累计增长约108.67%，在总进口额中的占比由64.59%提升至69.42%。

自2018年起，机械手表进口额同比增速持续超过电动手表。截至2020年，机械手表进口额较2019年上涨近40%，比电动手表高出39个百分点。

艾瑞咨询报告显示，在进口机械手表“触底反弹”的2017年，中国高端腕表市场规模达160.5亿元，较此前一年上涨21.3%。

据瑞士联邦管理局数据，2010年至2019年，香港始终是瑞士手表出口额最高地区。在疫情肆虐的2020年，中国内地开始崛起。瑞士手表对中国内地出口额达23.94亿瑞士法郎（34.54亿新元），中国内地首次成为瑞士手表出口额最高地区。

总体来看，2020年瑞士对中国手表出口额合计约40.91亿瑞士法郎，占到瑞士手表全球总出口额的约24.09%，比排在第二位的美国高出12.39个百分点。中国已成为瑞士手表出口的第一大客户。