拜烈士学党史 中国宗教界展开中共建党百年庆祝活动

今年是中国共产党成立一百周年，中国内地宗教界已陆续展开庆祝活动。

据《星岛日报》报道，中国宗教界已陆续展开庆祝活动，强化“听党话，跟党走”。清明节期间，多省寺庙道观组织僧侣和道士前往中共烈士陵园扫墓，“缅怀革命先烈，弘扬红色精神”。中国天主教爱国会亦举行党史知识讲座，学习中共“用鲜血、汗水、泪水、勇气、智慧、力量写就的百年”。

周一（5日）上午，江苏佛学院寒山学院大约100多名法师学僧，赴苏州烈士陵园祭扫革命烈士墓，奏唱国歌、致祭词、敬献花篮、瞻仰烈士陵园、诵经。寒山学院称，通过缅怀革命先烈，引导师生“进一步坚定党的领导，与会大众坚定了信心，定当继承先烈遗志，高举爱国爱教的旗帜”，“坚持佛教中国化方向，坚持佛学院中国化办学方向”。

清明期间，辽宁锦州市佛教协会亦组织僧众前往辽沈战役烈士陵园，拜祭在国共内战殉职的中共烈士。辽宁葫芦岛市佛协、四川遂宁广德寺、浙江绍兴上虞区通泽寺也举行烈士陵园扫墓活动。

福建佛学院与莆田市佛教协会联合在广化寺开展庆祝中共成立100周年活动启动仪式，以“学党史、感党恩、跟党走”为主题，邀请中央社会主义学院学者冯海波讲解党史，指导大众拥护中国共产党正确领导，坚持佛教中国化，践行家国情怀。

中国道教协会倡议全国道教界结合各自实际情况，围绕“爱党爱国、风雨同舟”，庆祝建党百年。清明期间，安徽蚌埠禹王宫、浙江省道教学院、茅山道院、青岛市道教协会，组织道士到烈士陵园祭扫、参观纪念馆，缅怀革命英烈的丰功伟绩。

上月25日，中国天主教“一会一团”（爱国会、主教团）党史学习教育培训讲座开讲，沉斌、刘元龙、郭金才等主教参加。中国天主教爱国会研究室主任兼党支部书记田悦阳主讲，主题是“百年沧桑创辉煌”，“让大家认识到中国共产党的一百年，是用鲜血、汗水、泪水、勇气、智慧、力量写就的百年”。

山东省天主教两会组织全体驻会人员，清明期间到济南大峰山革命根据地纪念馆参观，开展以“传承革命先烈遗志，弘扬爱国主义精神”为主题的清明祭英烈爱国主义教育活动。