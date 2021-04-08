吴钊燮：美对台交往准则大方向在调整

台湾外交部长吴钊燮今天上午列席立法院外交委员会报告，朝野立委关切台美交往准则。

国民党立委陈以信询问，前国务卿蓬佩奥离任前宣布解除对台交往限制，而新任国务卿布林肯在听证会上说要重新检讨，台美交往限制是解除了还是还存在？

综合联合新闻网、自由时报等台媒报道，吴钊燮说，台美交往准则在2015年驻美前代表沈吕巡驻美时因为“某些事件”造成准则改变后，到目前为止，美方的作法是，认为不合时宜的对台交往限制，就以实际作法调整，至于大的交往准则还没取消，“调整还在程序中”，接下来调整幅度会很宽广。

陈以信追问，正副总统、行政院正副院长和外交及国防部长六位政府高层访美是否在准则中？六人是否还是不能访华府？

吴钊燮回应，这部分不在准则中，但若有实质必要，互访都会争取。

吴钊燮也说，最近美方调整的，包括世界各地外交官和台湾外交官共同参与活动，在彼此大使馆和官邸见面，这部分都已经做过调整，相信也会在新的交往准则当中，“这已经是跨了一大步，回顾两年前，我们和其他国家美国大使要见面可说是比登天还难。”

民进党立委罗致政在质询中也提到台美互动的新形式，例如今年1月，美驻荷兰大使在大使馆会见台湾代表，2月间，美台官员在法国普罗旺斯会面。

台湾外交部北美司长徐佑典表示，过去几个月有这样的情况，以前类似情况存在但不普遍，也不那么公开，现在很多公开了，美方鼓励外交人员和台湾驻外人员互动。