台湾决定继续施打阿斯利康

欧洲药品管理局表示，应将血栓列为阿斯利康疫苗的“极罕见”副作用，但接种仍“利大于弊”，台湾卫福部传染病防治咨询会预防接种组召集人李秉颖表示，今早已特别开会讨论因应作法，将继续接种阿斯利康疫苗，但要做好更安全的配套措施，包括告知疫苗施打的潜在风险。

根据联合新闻网报道，欧洲多国都已限定于55或60岁以上接种，英国已建议30岁以下打其他厂牌，韩国也从原定于8日起开始的全国特殊学校和幼小初高校工作人员的疫苗接种工作，并暂停对60岁以下人群接种该疫苗，等欧盟进行的罕见血栓问题之间的关联性评估结果出炉，再决定是否重启相关接种工作。

但李秉颖在下午召开的记者会上表示，血栓有两大类，常见的是包括肺部和深部静脉，已经知道与疫苗没有相关性；而弥漫性血管内凝血无法排除与疫苗相关性，这与一般说的血栓不一样，是自体免疫引起的病发血小板低下状态。

依据目前得到的资料，在肺部、下肢深部静脉的血栓报告和疫苗是没有相关的。但是有些更罕见、因为自体免疫反应引起的广泛血管栓塞，一个是发生在脑部静脉窦，一个是在肠系膜的静脉栓塞，在有无打疫苗的发生率看起来是有上升趋势，确实有危险讯号。

但李秉颖说，这是一个罕见的不良反应，疫苗预防的效益还是远大于可能带来的不良反应，因此还是建议继续接种。不过为了避免不必要的困扰，服用口服避孕药或是荷尔蒙至少间隔28天再接种疫苗。