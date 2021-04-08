中国将在浙江省象山建第五个航天发射中心

中国将在浙江省宁波市象山建立第五个航天发射中心，以满足未来五至10年的商业卫星发射需求。

据杭州新闻网周四报导，象山作为卫星发射中心具备独特的优势，如附近的宁波、台州都有模具、电子产业，均与火箭制造密切相关，若能形成完整产业链，甚至可以就地制造、组装，不用再千里迢迢运送。

同时，象山与美国肯尼迪航天中心所在的卡纳维拉尔角纬度相近，各项条件相比之下，甚至好于卡纳维拉尔角，对商业航天发射而言是个较好的选址。

浙江省近期公布的十四五规划（征求意见稿）中指出，要重点推进宁波国际商业航天发射中心项目，总投资额200亿元人民币（40.96亿新元），“十四五”期间投资120亿元。

宁波国际商业航天发射中心项目规划面积约67平方公里，包括航天发射场35平方公里、产业配套区32平方公里，将会建设成为年发射规模100发的商业航天发射基地和千亿元级的商业航天配套产业基地。

据路透社报道，去年，中国已把卫星互联网和5G并列纳入新型基础设施建设中；据相关专家估计，未来五至10年，中国商业卫星发射需求达到千颗量级。

今年2月，中国航天科技集团召开发布会称，2020年中国开展39次航天发射，并预计今年全年发射次数有望突破40次。

中国目前有四个航天发射中心，分别为酒泉卫星发射中心、太原卫星发射中心、西昌卫星发射中心和文昌卫星发射中心。