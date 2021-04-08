李克强：网络提速降费利于拓展更大市场

在中国《政府工作报告》连续五年部署“网络提速降费”相关工作后，中国国务院总理李克强昨天指出，网络提速降费不仅让利群众和企业，同时也有利于基础电信企业通过“薄利多销”增加流量消费，吸引更多用户，从而拓展更大市场，提高收益水平。

根据中国政府网消息，李克强在国务院常务会议上部署持续推进网络提速降费，提升网络和服务质量时强调，要落实《政府工作报告》要求，进一步推动网络提速降费，促进经济发展，更多惠企利民。

他说，“要进一步推动办实办好提速降费，承诺的政策不打折扣。”

李克强指出，近年来网络提速降费工作取得显著成效，固定宽带和移动网络速率大幅提高，资费大幅下降，为提升群众生活品质、降低企业成本发挥了支撑作用，促进了就业创业、数字经济发展和新动能成长。

李克强说：“这几年灵活就业空间得到很大拓展，基础电信企业、尤其是电信业加大网络提速降费力度，发挥了重要的支撑作用”。

当天会议决定，一是大力推进5G和千兆光网建设应用。开展千兆光网升级和入户改造，推动城市基本具备固定和移动“千兆到户”能力，今年实现千兆光网覆盖家庭超过两亿户。推动宽带网络实现行政村普遍覆盖，并向生产作业区、交通要道沿线等重点区域延伸。

二是引导基础电信企业将中小企业宽带和专线平均资费再降低10%，对老年人、残疾人等特殊群体实行资费优惠。

三是坚决整治商务楼宇宽带垄断接入、强行加价等行为，确保终端用户享受到提速降费的实惠。适当降低宽带接入网业务准入门槛，支持民营企业等参与，以市场公平竞争促进资费下降。

四是强化电信基础设施共建共享，提高网络资源使用效率。推进互联网骨干网间带宽扩容，改善跨网通信质量。

