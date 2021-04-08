调查：疫情下香港千万富翁人数创新高

花旗银行发布的香港千万富翁调查显示，以去年11月至今年1月数据推算，全港拥有千万港元或以上净资产的千万富翁达51.5万人，较上次调查增加逾2%，占全港相关年龄人口8.7%，即每约12个港人就有一位是千万富翁，创自发表相关报告以来最高。

根据香港电台报道，调查以电话随机访问逾4000名年龄介乎21至79岁的香港居民，发现千万富翁净资产值中位数1550万元（港元，约266万新元），低过上次调查的1700万元。

调查显示，在冠病疫情下，25%千万富翁表示流动资产较2019年底有所增加，升幅中位数为100万元。当中65%表示，流动资产增加主要来源为投资回报，95%受访者自股票获利，自基金和外币获利的分别有30%和14%，债券及黄金则分别有12%和5%。

花旗银行零售银行业务主管李贵庄表示，部分受访者在疫情下流动资产仍然增加，反映他们分散投资风险及多元化投资，而全球政府因应疫情推出的救经济、稳金融措施，亦带动金融资产有所增值。

她说，不少千万富翁都自股票中获利，花旗对未来12个月恒生指数目标为32000点，加上今年经济增长目标高过去年，并预期通胀受控和失业率改善，相信今年千万富翁人数将进一步增加。

同时，调查还显示，看好未来12个月楼市的千万富翁人数，较上次调查显著上升，由7%上升至15%。有10%千万富翁表示，受访期间为置业好时机，38%则认为并非置业好时机，52%受访者对楼市抱观望态度。

另外，8%的受访者表示有兴趣于香港置业，亦分别有14%及27%的受访者表示，有兴趣于大陆或海外置业。

