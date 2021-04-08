香港拟沙岭扩坟场遭深圳网民反对

港府2012年提出在沙岭坟场提供“一条龙”殡葬服务，预计明年落成，分阶段提供逾20万个骨灰龛位。港府去年向立法会申请工程拨款遭到跨党派反对而撤回，消息指政府最近又打算向立法会申请拨款，但由于该选址距离罗湖商业购物区最近只有几百米距离，预计遭到深圳网民反对，立法会亦有质疑。民建联立法会议员陈克勤也认为，该处毗邻深圳商业区，兴建坟场会影响大湾区发展，建议改作河套区后勤用地，他预料立法会大多数议员对坟场方案有保留。

根据《星岛日报》报道，沙岭坟场又称沙岭公墓，是港府专为无人认领尸体而设的坟场，位处文锦渡附近，罗湖管制站旁边。政府在九年前提出在沙岭坟场，兴建火葬场、殡仪馆及访客中心，为在沙岭坟场内提供“一条龙”殡葬服务，以期自明年起分阶段提供20万个骨灰龛位、每年提供17800个火化时段的火葬服务等。

财委员2017年批出18亿5000万元（港元，3亿1900万新元）作项目前期工程费用，随后两年开展工程，包括平整1.8公顷的土地，扩阔临近道路等。政府去年再向财委会申请新工程费用，遭当时立法会议员反对，最后政府撤回方案。消息指，政府计划再将议程提交立法会，以申请拨款完成该工程项目。

由于建筑地盘的位置，距离深圳边境罗湖商业购物区最近只有几百米距离，而距离万象城、KK Mall等大型购物中心相距大约一公里。事件近期再在大陆互联网上引发争议，有网民批评港府做法未有考虑深圳市民的想法。亦有网民指，“对面河只有三百米的罗湖都是商业圈和居民区，以后天天都要闻到烧烤味了”。

民建联新界东立法会议员陈克勤表示，当年立法会批出拨款作沙岭坟场的前期兴建费用，是考虑到香港缺乏龛位，加上当时未有大湾区发展概念。随着大湾区发展规划出台，北区是大湾区的中心发展地带，亦是一小时生活圈的中心，若继续兴建沙岭坟场项目，影响整个大湾区发展。至于港府即将再向立法会申请拨款，陈相信，很多建制派的议员都对方案有保留。

尽管该地已进行平整工程，陈克勤认为土地转为其他用途，他说，沙岭临近香港三个口岸包括罗湖、文锦渡及莲塘／香园围口岸，他建议土地可用于物流供应链发展用地。另外，河套区正发展高新科技，沙岭也临近河套区，认为该地亦可用作相关后勤用地。他亦提到，政府可在和合石用地继续扩建增加龛位的数量。

“守护大屿联盟”召集人谢世杰指出，沙岭坟场是香港其中一个提供大量龛位的项目，若因地域的反对而搁置计划，而政府也未有其他规划增加龛位的供应，料龛位数量会出现短缺。他建议政府在新发展区如洪水桥预留土地做坟场，并继续增加香港公营龛位的数量。