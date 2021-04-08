消息：哔哩哔哩洽购游族网络股份拟进军游戏业

两名消息人士表示，中国视频网站哔哩哔哩正在洽商收购游戏公司游族网络24%股份及其他资产，寻求挺进蓬勃发展的游戏业务。这笔交易价值接近50亿元人民币(7.65亿美元)。

根据路透社报道，这两位人士和另一位直接了解情况的人士表示，哔哩哔哩正在与游族网络现任董事长许芬芬进行洽商。

前两位人士称，哔哩哔哩及其创始人陈睿上个月向许芬芬提交了一份描述投资基本条款和条件的非约束性协议。

这将是哔哩哔哩最新一笔收购。哔哩哔哩受到腾讯及阿里巴巴等中国科技巨头的支持，该公司成立之初是一家深受青少年喜爱的动漫平台。上月哔哩哔哩在香港进行第二上市，融资约26亿美元（34.8亿新元）。

哔哩哔哩发言人否认该公司寻求与游族达成交易的说法。总部设在上海的游族是《权力的游戏：凛冬将至》等爆款游戏的开发者，该公司未回复置评请求。

去年的冠病疫情迫使许多人不得不呆在家里，推动游戏下载量上升，游戏公司收入增长，提振了规模达440亿美元的中国游戏产业。

根据周三在深圳上市的游族网络约为19.8亿美元的市值，24%的股份价值约为4.75亿美元。

两位知情人士说，除了购买股份外，哔哩哔哩还希望收购游族网络在上海的总部大楼，并承担该公司已故创始人林奇留下的近7亿元人民币的债务。

这将使整个交易的价值接近7.65亿美元。

他们补充说，为了这宗交易，哔哩哔哩可能与上海的一些国有投资者合作组成财团。上周哔哩哔哩投资9.6亿港元(1.23亿美元)，获得在线游戏开发商心动网络的4.72%股份。