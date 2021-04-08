罗照辉被任命为中国国家国际发展合作署署长

中国人社部网站消息，中国国务院任命外交部副部长罗照辉为国家国际发展合作署署长。

公开简历显示，59岁的罗照辉是湖北孝感人，1982年毕业于华中师范大学历史系，后获北京大学硕士学位。

1985年，罗照辉进入中国外交部工作，曾在外交部亚洲司、驻印度大使馆、外交部美大司、驻美国大使馆、驻新加坡大使馆任职，2004年起历任外交部亚洲司副司长、驻巴基斯坦大使、外交部涉外安全事务司司长、亚洲司司长、驻加拿大大使等，2016年接替乐玉成出任驻印度大使。

2019年，罗照辉回京出任外交部副部长，此次履新前，他分管亚洲地区、条约法律、领事和涉外安全事务。

国家国际发展合作署是2018年中共和国家机构改革中新组建的机构，首任署长是王晓涛，他出生于1960年10月，江苏东海人，曾任国家发改委副主任、党组成员。

2018年3月，中共和国家进行机构改革，将商务部对外援助工作有关职责、外交部对外援助协调等职责整合，调整商务部和外交部等部门的对外援助工作有关职责，组建国家国际发展合作署，作为国务院直属机构。

中国相关文件中指出，组建发展合作署，是要充分发挥对外援助作为大国外交的重要手段作用，加强对外援助的战略谋划和统筹协调，推动援外工作统一管理，改革优化援外方式，更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”。

据国合署官网介绍，其主要职能是拟订对外援助战略方针、规划、政策，统筹协调援外重大问题并提出建议，推进援外方式改革，编制对外援助方案和计划，确定对外援助项目并监督评估实施情况等。援外的具体执行工作仍由相关部门按分工承担。

国合署新闻发言人田林上月19日在答记者问时表示，中方正在或即将向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，对一些确实有困难的国家，还配套提供注射器方便其使用。援助疫苗正在及时有序地交付。中方采取了最严格的质量控制措施，确保及时提供质量过硬的疫苗，为有关国家的抗疫行动作出中国贡献。

田林强调，目前全世界同冠病疫情的战斗仍在继续，只要疫情不结束，中国的抗疫人道主义行动就不会停止，直至最终同国际社会一道彻底战胜疫情，维护全人类的健康福祉。