调查：香港消费者信心垫底两岸四地

香港城市大学公布今年首季两岸及港澳消费者信心指数，结果显示，香港消费者整体指数录得62.4，较上季下跌2.7%，按年则升12.8%，在两岸四地中继续垫底。

根据《星岛日报》报道，大陆、澳门和台湾同期整体指数分别录得106.4，75.1和96.6。香港所有分指数均在77分以下，显示港人对各个范畴仍未恢复信心；其中置业分指数跌幅最大，较上一季显著下跌16.2%。

调查还显示，消费者在另外三个分指数的信心均录得下跌，包括物价状况、投资股票和就业状况。物价状况指数跌3.1%；投资股票指数跌2.7%；就业状况指数跌1.4%。

不过，在经济发展和生活(消费)状况方面，消费者的信心均有所上升。经济发展指数按季升3.4%；生活(消费)指数按季升3.2%，是港人较有信心的范畴。

报告指出，总体来看，指数结果较上一季下滑，因为市民在置业、物价状况、投资股票和就业状况这四方面的信心录得跌幅，其中以置业方面跌幅较多。香港消费者在各个范畴仍然欠缺信心，可能与疫情持续有关。

调查和编制由首都经贸大学、中央财经大学、香港城市大学、澳门科技大学和台湾辅仁大学共同完成。指数评分范围为0至200，小于100表示“信心不足”，大于100表示“有信心”。