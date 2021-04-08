中国商务部否认哈萨克斯坦抗议活动：一小撮人恶意炒作

中国商务部新闻发言人高峰今天就外媒“哈萨克斯坦发生抗议中国活动”的报道予以反驳，他指出所谓“批评人士”的言论与事实不符，是别有用心，并表示中哈是永久全面战略伙伴关系，哈萨克斯坦是共建“一带一路”的首倡之地。

根据北京日报客户端消息，高峰在今天举行的商务部例行新闻发布会上说，“中方已关注到相关报道，所谓‘反中国’的抗议活动实际是一小撮人的持续恶意炒作，所谓“批评人士”的言论与事实不符，别有用心。”

高峰介绍称，近年来中哈双方共同努力，高质量推进“一带一路”建设，取得了丰硕的成果，广泛惠及两国人民。2020年两国克服冠病疫情的影响，双边贸易平稳发展。据哈方统计，双边贸易额实现正增长4%。

据中国统计，今年前两个月，中哈两国双边贸易增长了20%，复苏势头强劲。哈萨克斯坦生产的面粉、亚麻籽、驼奶粉等优质绿色农产品，已经走进中国千家万户。2020年经过哈萨克斯坦开行的中欧班列近万列，哈萨克斯坦已经成为联通欧亚的枢纽。

投资方面，截至去年底，中国对哈萨克斯坦全行业直接投资存量为78.3亿美元（约105亿新元），为当地的就业和经济发展发挥了重要的作用。

中国驻哈萨克斯坦大使张霄上周日（4日）也回应了涉中哈务实合作的“威胁论”“扩张论”等。张霄表示，目前有约1000家中资企业、机构在哈经营生产，涉及贸易、采矿、加工和金融等领域。

谈及一些人对中哈经贸往来日益密切的“担忧”，张霄强调，这既是由于对两国各领域合作的客观情况认识不足导致，也同某些势力蓄意散布各种谎言和假消息有关，他们试图用“污染”“移民”“扩张”等臆想出的“罪名”恐吓民众、抹黑合作。然而，这些外部势力举不出一个具体事例来支持他们的“论断”，多年来只是歇斯底里地重复着陈词滥调。因此，人们对两国务实合作的“担忧”毫无根据，切莫受人摆布、落入陷阱。