新加坡领导层接班人选有变 李显龙强调政策和政府领导不变

新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰基于年龄和健康考量，去函李显龙总理表示不担任第四代团队的领军人物。

对于领导层交替的问题是否会影响投资者对新加坡的信心，李显龙总理和贸工部长陈振声在记者会上都强调，虽然国家领导交棒的过程出现变化，但是新加坡的政策和政府都没有改变，投资者能继续享有稳定的投资环境。

李总理今天率领王瑞杰等阁员在总统府召开记者会，对交棒进程作出说明。

对于其他国家将如何看待我国，李总理认为，大致上其他国家对新加坡是尊重的，他们之后会根据领导层的素质来评估我国，部长和总理都没变，副总理也还在，所以他国仍会与同样的人接触。

陈振声在记者会上说：“我们选择对人民、投资者和外国伙伴坦承我们的情况，这样可以减少不必要的猜测。我们的计划、程序和政策全部都不变，投资者可以继续享有稳定的环境。”

他也提到，除了这个新的发展以外，总理、国务资政、副总理和掌管经济和外交政策等的部长都还在，政府对待投资者的方式会与之前相同，大家可以继续对我国抱持信心。

接班人选有变，有媒体问李总理会否继续留任至少五年，待疫情结束后再交棒。

李总理答复说“希望不会”，但他表示自己会“多待一会儿”，待第四代领军人物确定并做好接班准备时“就会把棒子交给他”。

李总理说：“我希望到时能够帮助他和他的团队接班，并继续推动新加坡的发展。我想这才是负责任的做法。”

李总理今天在记者会开场致辞时提到，第四代领导团队或需要至少几个月的时间敲定领导人人选，“但我希望他们能在下次大选前达成共识，确定新的领导人”。

今年69岁的李总理曾多次表示，他想在70岁之前卸下总理职务。但鉴于疫情，李总理去年宣布新内阁时说，交棒的时间点取决于冠病危机的形势，他的目标是带领国家走出危机，并将完好无损、运转良好的新加坡移交到继任者手中。

有记者问在王瑞杰退让后，身为副手的贸工部长陈振声是否就是接班人？陈振声说，当王瑞杰在2018年选择他为副手时，团队都表示支持。

“不过既然王瑞杰现在决定不担任第四代团队的领军人物，第四代团队应该有机会从全局重新思考，我们会在时机成熟时，针对谁是第四代团队领军人物，做出集体决定。”

陈振声也说，我国的领导人接班计划不仅限于选择领导者，而是要为新加坡寻找并组建最强大的团队。

“这样新加坡才有最大的机会改变命运，不仅是能够生存下来，而且能蓬勃发展。”

交通部长王乙康也说，人们总倾向于将领导人接班计划视为一场赛跑，但这其实不是人民行动党的领导方式。

”我们的做法是考察一整个团队，看这个团队的合作能力，能如何互补，以及在哪些方面有所欠缺，该如何互相支持。”

王乙康说，团队会在合作中培养出默契和团队精神，并从中辨识出同侪之首。

“他不是人们所说的，指挥别人工作的老板，而是指导人们工作，充分发挥所有人才能和力量的人，以及团队的构建者。”

王乙康强调，构建一个坚实的团队，以及在同侪中辨识领导者需要一些时间。

“我们希望得到公众的理解和支持，给我们一些时间重整队伍，并在时机成熟时，推选领导者。你们可以放心，因为我们非常清楚，这是一个紧迫而且重要的任务。”

王瑞杰在记者会上回应提问时表示，把领导年轻部长的责任交给新人选的决定，与上届大选领军东海岸集选区只险胜工人党团队无关。

王瑞杰说，他是在冠病时期准备一个接一个的预算案时，产生把领导第四代团队的责任让给年轻部长的念头。“我一直在想，冠病后的世界会是如何？我认为改变会很大。新加坡必须为长远的未来做准备，需要一个不只是能为一或两个任期做计划的领导人。让给一个更年轻、有更长跑道的部长领导新加坡，符合新加坡的利益。”

王瑞杰指出，自己之前已与淡滨尼集选区的选民建立良好的默契，东海岸对他来说是较陌生的选举战区，但他欣然接受任务，也认为团队已经尽全力。他指出，一些东海岸区选民在竞选期间曾亲口告诉他，因为行动党团队有他领军，他们将改为把票投给行动党。

在2015年大选中，由王瑞杰领军的行动党淡滨尼团队，以72.06%得票率夺下淡滨尼集选区。去年大选，王瑞杰最后一刻“空降”东海岸集选区，以53.39％的得票率险胜工人党团队。这导致舆论当时质疑，王瑞杰是否仍是带领第四代领导班子的最佳人选。

王瑞杰不再担任第四代团队的领军人物外，也将在两周后的内阁改组时，卸下财政部长一职。