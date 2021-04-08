港府今年宣传宪法基本法预算按年增91%

香港政制及内地事务局今天回应立法会议员提问时表示，在2021至22财政年度，就宣传《宪法》及《基本法》的相关预算约为2300万元（港元，下同，396.3万新元）。

根据《星岛日报》报道，政制及内地事务局表示，透过不同渠道以多元方式进行宣传推广工作，让市民对《宪法》及《基本法》有更全面和深入的认识。在过去三个财政年度，政制及内地事务局每年用于宣传《宪法》及《基本法》的实际开支分别约为1700万元、1500万元及1200万元。

当局表示，过去两年，因受“修例风波”和冠病疫情影响，以致部分推广活动未能如期举行，而相关实际开支亦因而较预算少。在2021至22财政年度，当局就宣传《宪法》及《基本法》的相关预算约为2300万元，较上一个年度增加91%。

当局还说，推广《宪法》和《基本法》的宣传策略包括举行主题研讨会；透过电子媒介以多种形式向社会各阶层广泛宣传，如设计网上游戏、设立《基本法》案例资料库、推出短片专辑，以及制作政府电视宣传短片等；通过在地区举行的宣传活动 (例如举办巡回展览及安排流动资源中心到访不同地区及学校)，促进市民和学生的认识和了解；以及资助非政府组织或民间机构举办不同形式的推广及研究活动。