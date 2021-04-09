江启臣：“竞合并存”是两岸唯一可行互动模式

国民党主席江启臣认为，“竞争和合作并存”是当前两岸唯一可行互动模式，台湾执政党除应改善两岸关系、强化台湾科技与经贸实力，也须让大陆无法在军事上乐观，北京才不致轻启战端。

据联合新闻网报道，江启臣昨晚担任国际民主联盟（IDU）线上论坛主讲人，他表示，从1990年代起，国共两党逐步发展出“既竞争又合作”互动模式；马政府主政时期，国共双方在“九二共识”基础上举行11次会谈，签署23项协议，替台湾争取到更多国际空间，得以务实参与一些重要国际组织活动。

江启臣强调，马政府时期两岸合作，并不表示国民党对大陆有所屈从，当时国民党政府仍持续在国防、外交及两岸定位等领域与大陆继续竞争；国民党反对共产主义，但不怕冲突，不轻启战端；推动两岸繁荣，追求和平，但不为和平屈膝投降。

江启臣说，当前台海陷入敌对、冲突僵局，二度执政的民进党政府因缺乏与大陆政治协商经验，又无政治互信，不在行缓解两岸冲突；回顾过去迄今国民党与中共关系，双方有对抗、竞争，也有合作，国民党才是与中共有最多交手经验政党。

江启臣认为，两岸问题本质是制度与生活方式之争，台湾自1980年代中期起，逐渐民主化，至今已历三次政党轮替；台湾民主虽不完美，仍是华人世界典范，对中国大陆未来发展与政治改革而言，“台湾经验”弥足珍贵，具制度示范效应。