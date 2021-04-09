翟玉龙接任中共云南瑞丽市委书记

中共云南镇雄县委书记翟玉龙已接替被撤销党内职务的龚云尊，担任云南德宏州委常委、瑞丽市委书记。

据中国云南网和“掌上春城”微信公号报道，德宏州委常委、州委组织部部长李志明昨天（8日）在瑞丽市委召开的全市领导干部大会上宣布，翟玉龙任中共德宏州委委员、常委、瑞丽国家重点开发开放试验区党工委副书记；任中共瑞丽市委委员、常委、书记，兼任中国（云南）自由贸易试验区德宏片区党工委书记。

翟玉龙在会上强调，当前是瑞丽冠病疫情防控工作最吃劲的关键阶段，誓言将与全市领导干部一起深刻汲取教训，切实引以为戒，把疫情防控、边境管控作为当前压倒一切重中之重的工作，切实转变作风，紧紧围绕“问题清单、措施清单、责任清单、时限清单”，狠抓各项工作落实，全力以赴补齐短板、漏洞，坚决尽快打好打赢疫情防控这场硬仗，守好筑牢中国西南安全屏障。

龚云尊因在疫情防控工作中“严重失职失责”被立案审查调查，也被撤销党内职务与政务，降为一级调研员。

据中新网报道，中共云南省纪委监委网站昨天发布消息称，德宏州瑞丽市在半年多时间内，连续三次发生冠病疫情事件，特别是“3·29”疫情事件，严重冲击和破坏了全国、全省疫情防控大局，严重冲击和影响了全省经济社会发展和工作大局，造成严重后果和恶劣影响。通报称，龚云尊作为时任瑞丽市委书记，对此负有主要领导责任。

通报也强调，云南全省各级党组织和党员领导干部要引以为戒，汲取深刻教训，并且要“坚决纠治疫情防控工作中的形式主义官僚主义问题，坚决整治疫情防控工作中不担当、不负责等失职失责行为”。