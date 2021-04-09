新华社：当下履行公民义务的重要体现就是积极接种疫苗

中国官方通讯社新华社今天就该国疫苗接种情况发表评论文章指出，当下履行公民义务的一个重要体现，就是理性认识接种、积极参加接种。

这篇题为《莫让“杂音噪音”影响新冠疫苗接种大局》的文章引述网民的总结，称一些人对冠病疫苗接种出现几种消极心态，包括领导干部带头接种，有人说“你看，他们先用”；动员公众积极接种，又有人说“你看，拿我们当小白鼠”；免费接种，有人说“免费的东西谁知道好坏”；如果收费，又有人说“凭什么收费，这时候还想着赚钱”；让有紧急需求的人先接种，有人说“凭什么让他们先打”；如果大家一起接种，又有人说“让别人先打，我要延后看看，而且别人都打了，我就不用打了”等。

文章指出，张文宏所指的“疫苗接种犹豫的情况普遍存在”，就与这些杂音推波助澜有一定关系。为尽快构建免疫屏障，让经济社会生活、国际交往交流回归正轨，尽快实现最广泛的接种疫苗至关重要。履行公民义务，当下一个重要体现就是理性认识接种、积极参加接种。

文章引述中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾指出，冠病疫苗接种率要达到70%-80%才能产生群体免疫。而按钟南山的算法估算，目前接种比例接近10%。相比较，美国疫苗接种比例已超过30%，英国40岁以上人群已基本完成接种。

文章指出，在对人类健康仍然是全新挑战的冠病病毒面前，一些公众的想法很危险。正如一些权威专家近期反复强调的，随着世界范围内的疫情得到显著控制，各国之间的交流交往会逐步恢复，届时如果中国尚未建立起免疫屏障，将会面临更大的威胁。

文章说，云南瑞丽近期累计新增本土确诊病例数10例，而且再次“封城”和出现“高风险地区”，已经给我们敲响了警钟——要想彻底战胜病毒，疫苗接种不是一道选择题，而是一道必答题。在绷紧“外防输入、内防反弹”之弦的同时，符合条件、还未接种疫苗的人群要尽快做到“应接尽接”。



文章强调，无论是对自己和家人负责，还是对防疫大局负责，都应该尊重科学，理性对待疫苗接种。毕竟，“严防死守”不是常态，各方面都尽快恢复到疫前状态，才是公共利益最大化的最优选择，而广泛的疫苗接种，是社会生活正常化的前提。科学防疫，我们应该坚定地相信专业，每个人都应担起责任，为构建免疫屏障贡献“一臂之力”。

文章最后也说，推进疫苗接种工作，一定要注意工作方式和方法，避免简单粗暴。政府动员之外，包括网络平台在内的各类媒体，都要积极履行公共责任，有针对性地做好科普和动员工作，让科学、理性的声音压过杂音噪音，真正打消部分民众的顾虑和犹豫，让“应接尽接”成为现实。