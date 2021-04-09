七个中国超级计算实体被列入美实体清单

美国商务部昨天（8日）以在中国军事活动方面提供协助为由，宣布将七个中国超级计算实体列入美国实体清单。

综合路透社和彭博社报道，这七个实体为：天津飞腾信息技术（Tianjin Phytium Information Technology）、上海集成电路技术与产业促进中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）、深圳市信维微电子（Sunway Microelectronics）、国家超级计算济南中心（the National Supercomputing Center Jinan）、国家超级计算深圳中心（the National Supercomputing Center Shenzhen）、国家超级计算无锡中心（the National Supercomputing Center Wuxi）以及国家超级计算郑州中心（the National Supercomputing Center Zhengzhou）。

美国商务部指这些实体“参与建造中国军方使用的超级电脑、具有破坏稳定能力的现代化努力，和/或大规模杀伤性武器。”

商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中说：“超级计算能力对于发展许多，或有可能几乎所有的现代武器和国家安全系统，例如核武器和高超音速武器，扮演着至关重要的角色。”

列入美国实体清单的公司，如果要从美国供应商获得物品，就要向美国商务部申请这一方面的许可证。

新规定即日起生效，但美国供应商已经运送，并在运输途中的的货物将不受到新规定的影响。