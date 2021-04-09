中国上月居民消费价格同比涨0.4%

中国上月居民消费价格同比上涨0.4%，其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格下降0.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.2%。同时，中国上月居民消费价格环比下降0.5%，其中，城市下降0.5%，农村下降0.6%；食品价格下降3.6%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.8%，服务价格下降0.1%。

根据中国国家统计局网站消息，从同比看，上月食品烟酒类价格同比上涨0.1%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.03个百分点。食品中，水产品价格上涨8.1%，影响CPI上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.08个百分点；蛋类价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨1.4%，影响CPI上涨约0.02个百分点；畜肉类价格下降9.1%，影响CPI下降约0.40个百分点，其中猪肉价格下降18.4%，影响CPI下降约0.45个百分点。

其他七大类价格同比五涨一平一降。其中，交通通信、教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨2.7%、0.4%和0.2%；居住、衣着价格分别上涨0.2%和0.1%；生活用品及服务价格持平；其他用品及服务价格下降1.5%。

从环比看，上月食品烟酒类价格环比下降2.4%，影响CPI下降约0.71个百分点。食品中，鲜菜价格下降14.5%，影响CPI下降约0.37个百分点；畜肉类价格下降6.5%，影响CPI下降约0.28个百分点，其中猪肉价格下降10.9%，影响CPI下降约0.24个百分点；蛋类价格下降3.8%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格下降1.4%，影响CPI下降约0.03个百分点。

其他七大类价格环比三涨一平三降。其中，交通通信、衣着、居住价格分别上涨1.3%、0.4%和0.2%；医疗保健价格持平；其他用品及服务、教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别下降0.8%、0.4%和0.1%。

中国居民消费价格第一季度与去年同期持平。