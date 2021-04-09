郑州中院原院长被实名举报索贿500万人民币

微博名为“河南隆庆祥服饰”的博主前天凌晨发布该司总裁姜书敏实名举报郑州市委常委、政法委书记于东辉在任郑州市中级法院院长期间，向隆庆祥公司索贿数千万，实收近500万（人民币，下同，约100万新元）的文章，引发舆论关注。据悉，河南省委政法委会同省纪委监委等部门针对这一情况，正在展开核查。

根据大众网报道，河南隆庆祥服饰总裁姜书敏已证实了前述举报视频系由该公司所发。据姜书敏介绍，2017年，隆庆祥服饰在郑州的一块地皮融资时受阻，随即被法院启动拍卖。

姜书敏说，被强制拍卖的地皮在当时来说市值应该在20亿左右，但在起拍后，就被7多个亿拍走。此后，为挽回公司损失，隆庆祥服饰在当时就找到了时任郑州市中级法院院长于东辉“主持公道”，但却被其索要财产近500多万。

据大河报报道，隆庆祥服饰与有着400多年家族制衣史的“中华老字号”隆庆祥有着历史渊源，但并无股权关系。隆庆祥服饰实则是隆庆祥运作地产板块的一个地产公司。

于东辉的公开履历显示，他曾任河南省高级人民法院民事审判第二庭庭长，洛阳市中级人民法院党组书记、院长等职务，2014年2月，于东辉任郑州市中级人民法院党组书记、院长，2018年，于东辉升任郑州市委常委、政法委书记，在郑州市委常委领导中排名第四。

在前述的实名举报视频中，还展示了部分隆庆祥服饰法人代表袁小杰与于东辉的部分行贿受贿录音。姜书敏也向媒体证实了该录音的真实性。截至发稿前，前述实名举报视频已被删除。

姜书敏提供的另一份于东辉索要的财物清单显示：现金200万元、金条10根、虫草9斤（价值约180万元），于东辉个人与家庭在北京花费32万余元。

媒体前天多次拨打于东辉及其司机私人电话欲核实情况，但均被提示正在通话中，无法接通。

河南省委宣传部一名工作人员当天在回应媒体质询时称，河南省委宣传部有关处室还在核实情况。随后，姜书敏透露，河南省法院有关领导当天下午与隆庆祥服饰进行了联系，但姜书敏并未说明具体交流内容。

公开报道显示，被举报的于东辉最近一次活动是在4月1日举行的郑州市政法队伍教育整顿第二次现场会，他出席会议并讲话。坊间有消息称，昨天上午在郑州市召开的政法教育整顿工作会议上，本应出席并主持会议的于东辉缺席，不过此条消息尚未得到官方证实。

据悉，针对隆庆祥公司总裁网上实名举报反映的问题，河南省政法委会同省纪委监委等部门昨晚正在展开核查。涉及隆庆祥公司案件的审判、执行情况，由河南省高级人民法院及时向社会公布。目前，河南日报的官微已证实并发布了这一信息。