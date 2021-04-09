美菲外长对中国船只在南中国海聚集表达关注

美国国务院公布，国务卿布林肯和菲律宾外长洛钦当地时间8日在通话中，对于中国船只在牛轭礁等南中国海地区聚集表达关注。

据美国国务院官网发布的信息，国务院发言人普赖斯（Ned Price）在声明中说：“双方都对多艘中国海上民兵船出现在南中国海，包括牛轭礁聚集共同表达关注，并再次呼吁中国遵守根据《海洋法公约》发布的2016年仲裁裁决。”

普赖斯也公布，布林肯重申1951年签订的《美菲相互防卫条约》适用于南中国海，并与和洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）欢迎在南中国海加强双边和多边合作。

布林肯也在通话中部长讨论了美国政府为解决针对亚裔美国人的仇恨和暴力事件日益增加所采取的行动。

菲律宾上个月抗议220艘中国船出现在牛轭礁附近，并认为民兵操控这些船只。

中国外交部发言人赵立坚周二（6日）回应说，牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，该礁及其附近海域向来是中方渔船的重要作业区和避风点，中方渔船在那里作业、避风合理合法，将中国渔民称为所谓“海上民兵”，这种说法别有用心，意图险恶。

赵立坚也指2016年南中国海仲裁庭所作裁决是非法的、无效的，中国不接受、不承认该裁决。他并吁请菲方客观正确看待（中国渔民在南沙传统渔场生产作业的历史和权利），停止无端炒作，避免对两国关系和南中国海和平稳定大局造成负面影响。

菲律宾外交官和高层将领就牛轭礁事件批评中国，但总统杜特尔特誓言，将致力于与中国和平解决在有争议的南中国海的外交争端。