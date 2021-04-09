林毅夫：中国跨过“中等收入陷阱”不是难事

北京大学新结构经济学研究院院长、中国国家发展研究院名誉院长林毅夫近日在京接受中新社“中国焦点面对面”专访时认为，中国跨过“中等收入陷阱”不是难事。

据中新社报道，中国官方已定下2035年远景目标，其中提到，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，这意味着中国必然要面对“中等收入陷阱”的考验。

林毅夫称，按照现在国际上的一般标准，只要一国人均GNI（国民总收入）超过12535美元（16801新元），就从中等收入国家进入到高收入国家，摆脱了“中等收入陷阱”。目前中国人均GDP大约在11500美元左右，再增加1000多美元并不是难事，相信在2025年前后中国就能进入高收入门槛。

“这在人类经济史上将会是一个很重要的里程碑。”林毅夫指出，现在全世界生活在高收入国家的人口约占全世界总人口的16%-17%，中国人口占全世界总人口超18%，当中国变成高收入国家的时候，全世界生活在高收入国家的人口可以翻一番。

在林毅夫看来，要实现跨越“中等收入陷阱”，靠的是收入水平的提高，收入水平的提高必须靠劳动生产率水平的提高，劳动生产率水平的提高就要技术不断创新，产业不断升级。

林毅夫说：“道理很简单，但是怎样把道理从理论变成实际的经济发展需要各方的努力。这个努力很重要的是两个制度安排，一个是‘有效的市场’，一个是‘有为的政府’，市场跟政府‘两只手’都要同时用得好。中国能跨过去，也会给其他国家带来信心。”