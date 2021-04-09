中国玩具出口同比增7.5%：疫情推高宅经济

中国去年实现玩具出口334.9亿美元（448亿新元），同比增长7.5%；中国国内市场玩具零售总额达779.7亿元人民币（159亿新元），同比增长2.6%。

据新华社报道，中国玩具和婴童用品协会8日在此间发布上述统计数据。疫情推高“宅经济”，带动中国玩具婴童用品出口与内销持续增长，海外市场需求尤其旺盛。

据介绍，自2016年以来，中国玩具出口已实现连续5年增长。受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年中国玩具出口一度受阻，但随着国内疫情防控形势快速扭转以及企业复工复产顺利开展，自2020年下半年起，中国玩具出口进入持续增长轨道。

中国玩具和婴童用品协会统计，2020年中国对美国出口玩具85.7亿美元，比2019年增长6.8%，美国连续多年成为中国玩具出口第一大市场；在前十大出口市场中，日本、新加坡、俄罗斯、韩国、沙特阿拉伯和马来西亚对中国玩具需求均为两位数增长，其中对沙特阿拉伯出口增幅最高，达67.8%。

除了玩具，婴童用品也是“宅经济”的代表性商品。2020年，中国童车出口43.4亿美元，比2019年大幅增长28.3%。其中，对美国出口11亿美元，比上年增长22.9%；对英国、德国、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、日本、澳大利亚等其他市场的出口均实现两位数增长。