上海拟“十四五”末建成国际会展之都

上海市政府在8日的新闻发布会上公布，到“十四五”末，上海将基本建成全球贸易枢纽、亚太投资门户、国际消费中心城市、亚太供应链管理中心、贸易制度创新高地，全面建成国际会展之都。

据新华社报道，上海市副市长宗明说，根据最新发布的《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》，未来五年，上海要实现离岸贸易创新突破，进一步便利跨境贸易资金流动，支持银行提升企业经常项下离岸贸易外汇收支便利度，扩大以自由贸易账户为基础的离岸贸易企业参与范围。

同时，在自贸试验区及临港新片区、虹桥商务区等重点区域探索研究鼓励离岸贸易发展的税制安排，支持虹桥商务区内贸易真实且信誉度高的企业通过自由贸易账户开展新型国际贸易。

上海市商务委主任顾军介绍，上海将聚焦创新高端消费供给、推动首发经济发展、加快免退税经济发展，加快建设世界级“消费金腰带”、建设优质夜间经济地标，推动消费数字化转型等方面，持续增强对国内外消费的吸引力、集聚力、资源配置力和创新引领力，着力建设线上线下深度融合、内贸外贸相互链接、具有全球影响力的国际消费中心城市。

顾军说，“十四五”期间，上海还将提升进口博览会的全球影响力和竞争力，全面建成国际会展之都。不仅将持续放大进博会溢出带动效应，推动贸易升级、产业升级、消费升级、开放升级，还将重点提升会展业配置全球资源的能力，集聚高能级办展主体，培育具有国际影响力的会展项目体系，创新发展“线上线下”融合的展会模式。