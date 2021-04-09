萧美琴：无迹象显示军售常态化不会延续

台湾驻美代表萧美琴今天表示，拜登政府对印太地区和平稳定十分重视，美方对台湾安全的重视与支持立场是存在的，目前没有迹象显示军售常态化不会延续。

根据中央社报道，萧美琴今天与当地华文媒体茶叙时表示，拜登政府的对外关系，尤其是印太地区政策日趋明确，在与美方沟通的过程中，能感受到拜登团队重视印太地区和平稳定。

对于外传下周将在华府举行的美日领袖峰会将纳入台海安全的重要性，萧美琴表示，这是延续美日安全保障协议委员会（2+2会谈）对台海的重视，也反映美日当下就整体印太地区的关注。

对于美日联合声明纳入台海重要性是否符合台湾利益，萧美琴指出，台湾一向认为区域和平稳定攸关生存，一方面要强化不对称作战与自我防卫能力，也要争取国际持续关切与对台湾安全的支持。

萧美琴并指出，美台军事与安全领域的合作互动持续进行中，并未因为美国政府过渡交接而有影响，也不预期会有影响。美方对台湾安全重视与支持的立场是存在的，也会反映在未来的各项军售上。

至于军售常态化，她也没有看到有任何迹象显示政策不会延续，目前所有迹象都显示，依据台湾面临的需求与建军目标，让军售常态化持续。

此外，在全球芯片大缺货的情况下，台湾半导体成为国际关注焦点。萧美琴指出，台湾半导体在全球供应链上扮演关键角色，各国都希望在供应链韧性与稳定上持续与台湾合作。台湾政府在其中扮演协调角色，维持供应链韧性，提出半导体供应链政策需求、厂商期待法案、投资诱因与补贴。

她预期，台美在这方面的交流会非常频繁密集，科技产业供应链对双方都十分重要。去年台美进行经济繁荣伙伴对话，后续展开民间产业需求与诉求，尤其是对政策环境期待也纳入对话，官方能提供环境也是能让供应链更活跃、具韧性的一环。