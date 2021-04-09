上市企业负责人向心在台以洗钱指控被起诉

台湾台北地方检察署昨天（8日）以透过购买台湾豪宅等方式洗钱7亿4000万元（新台币，3500万新元），依违反洗钱防制法起诉卷入间谍疑云的中国创新投资公司行政总裁向心与他的妻子龚青，并声请没收豪宅。

向心和龚青2019年11月被台湾检调单位以两人涉嫌国安法嫌疑重大，谕令限制出境、出海。据台湾《联合报》报道，按照法令规定，限制令今年4月13日零时到期，检调单位届时将不得再限制两人出境。

北检昨天并没有公布案件侦办进度，但以“最速件”移审北院，建议法官立即分案，依职权裁定对二人持续境管。

有法界人士质疑，如果向心确实违反国安法，赴台发展共谍组织，检调经过这段时间调查，如有证据就应起诉，不宜养案，或接“共谍案”之名侦办但只查洗钱案。曾侦办共谍案的执法人员也质疑，一般“共谍案”都是长期搜证，有足够证据后才出手，从检方昨天的起诉内容看，显然并未掌握向心赴台刺探机密或发展组织的证据。

另有律师质疑，检调以“共谍案”为名，追查一年多，最后却在限制出境禁令期限前起诉洗钱罪，难逃外界“政治办案”的批评。

消息人士透露，与向心案件有关联、自称是大陆间谍的王立强，身份至今不明，是台湾检调单位侦办向心夫妇是否涉及“共谍案”的一大问题。

澳大利亚媒体2019年11月爆出王立强在澳洲叛逃并寻求庇护的消息。王立强自称在香港上市企业中国创新公司任职，而这家公司是北京在香港设立的情报机构，公司董事会主席向心以商人身份做掩护，在香港展开情报工作。

中国警方则指王立强是涉嫌诈骗罪的在逃人员，他所持的中国护照和香港永久居民身份证都是伪造证件。