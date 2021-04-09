北京查处首例违规使用中共建党百年标识案

北京前天查处首例违规使用中共建党百年庆祝活动标识案。据悉，有关当局在检查中发现两商户涉嫌违规将“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”用于商业活动，执法人员对两户当事人进行立案调查，并对带有上述标志的336件商品予以先行登记保存，目前案件正在办理中。

根据北京日报客户端消息，今年是中国共产党成立100周年，中宣部上月24日发布“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”，3月29日，中国国家知识产权局依据《特殊标志管理条例》，对“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”特殊标志予以核准登记。《特殊标志管理条例》中，明令禁止“未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将特殊标志用于商业活动”。

北京东城区市场监管局执法人员前天在对永外地区开展执法检查的过程中，发现两家商户店内销售的笔记本、保温杯等商品上印有“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”。当事人的上述行为涉嫌违反了《特殊标志管理条例》的相关规定，属于“未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将特殊标志用于商业活动的”违法行为。

执法人员依法对以上两户当事人进行立案调查，并对带有“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”的笔记本、保温杯、圆珠笔、伞罩、U盘等336件商品予以先行登记保存，目前案件正在办理中。

据了解，这是北京市立案查处的首例违规使用“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”案件。

东城区市场监管局相关负责人提示经营者：“中国共产党成立100周年庆祝活动标识”不得用于商业广告、制作商标或其他任何商业性用途，不得用于私人庆典和吊唁活动；以庆祝活动标识为元素制作的用品，要与庆祝中国共产党成立100周年主题密切相关，不得乱用、滥用。